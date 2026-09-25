São Gonçalo: um Ford Ka bateu na traseira de uma viatura da Patrulha Maria da Penha - Reprodução/Internet

São Gonçalo: um Ford Ka bateu na traseira de uma viatura da Patrulha Maria da PenhaReprodução/Internet

Publicado 25/09/2026 13:04





Segundo relatos de testemunhas, um Ford Ka bateu na traseira de uma viatura da Patrulha Maria da Penha. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h24 para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos. As equipes realizaram o atendimento no local. Com parte da via interditada devido à colisão, o trânsito ficou complicado na região.



Segunda ocorrência

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da Polícia Militar provocou congestionamento na manhã desta quinta-feira (24), na Rua Expedicionário Djalma Corrêa, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo.Segundo relatos de testemunhas, um Ford Ka bateu na traseira de uma viatura da Patrulha Maria da Penha. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h24 para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos. As equipes realizaram o atendimento no local. Com parte da via interditada devido à colisão, o trânsito ficou complicado na região.

Ainda no Rio do Ouro, os bombeiros foram acionados para uma segunda ocorrência às 8h50. Desta vez, houve uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. De acordo com a corporação, não houve registro de feridos nesse segundo acidente.

Os moradores do bairro têm convivido com uma rotina de acidentes de trânsito, especialmente nos trechos mais estreitos da via principal. Segundo relatos, colisões envolvendo motos e carros são frequentes, muitas delas causadas por excesso de velocidade e falta de sinalização adequada. A circulação intensa de veículos pesados também contribui para situações de risco.

A comunidade cobra melhorias urgentes na infraestrutura viária e maior fiscalização para reduzir os incidentes.