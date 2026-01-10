Na ação deste sábado (10), foram apreendidos 4 fuzis - Divulgação / Pmerj

Publicado 10/01/2026 11:25

Rio – Quatro homens foram presos e quatro fuzis apreendidos por policiais do 1º BPM, durante uma operação no Morro do Castro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã deste sábado (10).

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos foram localizados com base em informações de inteligência. O grupo, que não teve a identidade divulgada, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação, ainda segundo a corporação, tem o objetivo de reduzir os índices de roubo de cargas e de veículos e coibir as disputas entre facções criminosas na região.



A ocorrência segue em andamento.