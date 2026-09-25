São Gonçalo: todo o serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros por ônibus do município de São Gonçalo devem operar com cem por cento da frotaDivulgação/Ascom
São Gonçalo terá ônibus gratuitos no dia das eleições
Medida visa facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação
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Milhares de pessoas celebraram o aniversário da cidade; coral da Escola Municipal Alberto Torres deu início à celebração, entoando o hino nacional
Helicópteros da PM sobrevoam bairros de São Gonçalo nesta terça-feira
Duas aeronaves foram vistas em baixa altitude desde as 6h; corporação informou que não realiza operação na região, mas não detalhou o motivo dos voos
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