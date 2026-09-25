São Gonçalo: todo o serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros por ônibus do município de São Gonçalo devem operar com cem por cento da frota - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: todo o serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros por ônibus do município de São Gonçalo devem operar com cem por cento da frotaDivulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 09:00

A Prefeitura de São Gonçalo publicou, no Diário Oficial de 18 de setembro, decreto que estabelece a suspensão da cobrança das passagens de ônibus municipais no dia 4 de outubro, quando acontecem as eleições gerais. A medida cumpre norma constitucional que prevê a gratuidade nos transportes coletivos a fim de que os eleitores tenham o acesso facilitado aos locais de votação.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, fica determinada a suspensão da cobrança da tarifa pública aos usuários dos ônibus no período entre 7h e 18h, nas seguintes datas: 4 de outubro (primeiro turno das eleições de 2026) e 25 de outubro (segundo turno das eleições de 2026, caso ocorra).

Nos dias e horários indicados, todo o serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros por ônibus do município de São Gonçalo devem operar com cem por cento da frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.