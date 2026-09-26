Livros e cadernos foram perfurados pelo disparoReprodução/Rede Social
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o tiro atravessou o material escolar do menino, atingindo livros e cadernos. Ele teria recebido ajuda de um pedestre que passava pela região.
"Esse menino era pra estar morto. A bala atravessou todo material do menino de 12 anos. Todos os livros, todos os cadernos. Gente, eu socorri esse menino. Nunca fiquei tão abalado. É um inocente! Ele estava voltando da escola e indo pro barracão", disse
De acordo com testemunhas, o garoto chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Nas redes sociais, familiares informaram que ele passa bem e já está em casa.
Moradores relataram que os disparos começaram por volta das 17h. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram dois homens baleados nas proximidades da comunidade. A área recebeu isolamento, enquanto equipes de socorro e perícia seguiram para o endereço.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes de Douglas Nogueira e Caio Nogueira. Um terceiro homem encontrado ferido precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do confronto.
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