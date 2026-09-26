Livros e cadernos foram perfurados pelo disparoReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Uma criança teve a mochila atingida por um disparo durante um tiroteio na saída da escola, na Rua André Rocha, nas proximidades da Comunidade dos Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste, na tarde desta sexta-feira (25). Na ocasião, dois homens morreram e um terceiro ficou ferido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o tiro atravessou o material escolar do menino, atingindo livros e cadernos. Ele teria recebido ajuda de um pedestre que passava pela região.

"Esse menino era pra estar morto. A bala atravessou todo material do menino de 12 anos. Todos os livros, todos os cadernos. Gente, eu socorri esse menino. Nunca fiquei tão abalado. É um inocente! Ele estava voltando da escola e indo pro barracão", disse

De acordo com testemunhas, o garoto chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Nas redes sociais, familiares informaram que ele passa bem e já está em casa.

Moradores relataram que os disparos começaram por volta das 17h. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram dois homens baleados nas proximidades da comunidade. A área recebeu isolamento, enquanto equipes de socorro e perícia seguiram para o endereço.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes de Douglas Nogueira e Caio Nogueira. Um terceiro homem encontrado ferido precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do confronto.

Violência recorrente

No último dia 18, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região de Jacarepaguá após intenso tiroteio registrado na noite anterior. Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação para reprimir o crime organizado nas comunidades da Chacrinha e do Jordão, entre os bairros Tanque e Praça Seca, na Zona Sudoeste.
Toda a região tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre traficantes e milicianos. No final de agosto, quatro pessoas foram mortas e uma baleada em diferentes endereços de Jacarepaguá. Ao todo, 14 ônibus usados como barricadas fecharam trechos da Gardênia Azul, Curicica, Muzema e Rio das Pedras.
Na mesma semana, a Polícia Militar realizou uma operação na Gardênia Azul contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Segundo a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuaram no local.