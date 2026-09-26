Criminoso foi baleado após agente de segurança reagir a assalto - Reprodução/Rede Social

Criminoso foi baleado após agente de segurança reagir a assaltoReprodução/Rede Social

Publicado 26/09/2026 09:25





Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para verificar uma ocorrência de tiros. De acordo com o comando da unidade, o agente revelou que ele e a mulher trafegavam de motocicleta quando dois homens, em outra moto, se aproximaram e anunciaram o assalto.



Durante a abordagem, a vítima reagiu e baleou um dos bandidos, que não resistiu aos ferimentos. No local, os policiais apreenderam a arma usada pelo assaltante. O segundo envolvido, que conduzia o veículo, fugiu antes da chegada dos militares.



A área precisou ser isolada para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar o segundo envolvido. O policiamento também foi reforçado na região. Um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (25).Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para verificar uma ocorrência de tiros. De acordo com o comando da unidade, o agente revelou que ele e a mulher trafegavam de motocicleta quando dois homens, em outra moto, se aproximaram e anunciaram o assalto.Durante a abordagem, a vítima reagiu e baleou um dos bandidos, que não resistiu aos ferimentos. No local, os policiais apreenderam a arma usada pelo assaltante. O segundo envolvido, que conduzia o veículo, fugiu antes da chegada dos militares.A área precisou ser isolada para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar o segundo envolvido. O policiamento também foi reforçado na região.

Bombeiro e namorado sequestrados e mortos

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o bombeiro militar Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, e o namorado, Pedro Henrique Araújo, de 26, são sequestrados em uma rua de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 22h15 de quarta-feira (23). Os corpos das vítimas foram encontrados momentos depois por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, Pedro Ernesto e Pedro Henrique aparecem em um Volkswagen Taos branco. O veículo passa pela rua, dá marcha à ré e entra numa via paralela. O carro usado pelos sequestradores, que já estava parado à espera das vítimas, posiciona-se à frente e bloqueia a passagem.

Na sequência, dois homens saem do banco traseiro do automóvel usado na abordagem, um de cada lado, e rendem o casal. Um deles aparenta estar armado. As imagens mostram ainda o motorista sendo retirado do banco dianteiro e colocado na parte traseira do veículo. Os suspeitos permanecem no local por mais de um minuto antes de deixar a rua levando as duas vítimas.

Cápsulas de munição também foram encontradas espalhadas nas proximidades. A área permaneceu isolada para o trabalho da perícia. Durante a análise do automóvel, os peritos localizaram uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro. Segundo as primeiras informações, a arma pertenceria ao bombeiro militar.



O local onde os corpos foram encontrados fica próximo às comunidades do Sossego e do Cacareco. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os envolvidos e descobrir a motivação do duplo homicídio.