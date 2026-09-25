Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do RioCarlos Elias Junior

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Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o bombeiro militar Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, e o namorado, Pedro Henrique Araújo, de 26, são sequestrados em uma rua de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 22h15 de quarta-feira (23). Os corpos das vítimas foram encontrados momentos depois por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal. Veja o vídeo abaixo.
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Mãe do bombeiro Pedro Ernesto, Cíntia Souza dos Anjos, no sepultamento do filho - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Mãe do bombeiro Pedro Ernesto, Cíntia Souza dos Anjos, no sepultamento do filho - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Vídeo mostra o momento em que o bombeiro e o namorado são rendidos por criminosos - Divulgação
Nas imagens, Pedro Ernesto e Pedro Henrique aparecem em um Volkswagen Taos branco. O veículo passa pela rua, dá marcha à ré e entra numa via paralela. O carro usado pelos sequestradores, que já estava parado à espera das vítimas, posiciona-se à frente e bloqueia a passagem.

Na sequência, dois homens saem do banco traseiro do automóvel usado na abordagem, um de cada lado, e rendem o casal. Um deles aparenta estar armado. As imagens mostram ainda o motorista sendo retirado do banco dianteiro e colocado na parte traseira do veículo. Os suspeitos permanecem no local por mais de um minuto antes de deixar a rua levando as duas vítimas. Confira:

Cápsulas de munição também foram encontradas espalhadas nas proximidades. A área permaneceu isolada para o trabalho da perícia. Durante a análise do automóvel, os peritos localizaram uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro. Segundo as primeiras informações, a arma pertenceria ao bombeiro militar.

O local onde os corpos foram encontrados fica próximo às comunidades do Sossego e do Cacareco. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os envolvidos e descobrir a motivação do duplo homicídio.

Mãe de bombeiro pede justiça

O corpo de Pedro Ernesto foi sepultado na tarde desta sexta-feira (25), no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Bastante abalada, a mãe do bombeiro, Cíntia Souza dos Anjos, acusou o irmão do rapaz de ser o mandante do crime. Segundo ela, a ação teria sido motivada por uma disputa envolvendo herança.

"Meu filho não tem briga com ninguém. É um querido. A única desavença é com o irmão, por ambição por dinheiro, pois ele era muito apegado ao pai e era sempre o que ajudava no pagamento de contas, pelo pai ser um idoso. Com isso, causou essa inveja e essa revolta toda", afirmou Cíntia. 
Pedro Ernesto era lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a morte do militar e prestou solidariedade aos familiares dele e de Pedro Henrique.
Ainda não há informações sobre o sepultamento de Pedro Henrique. A reportagem tenta localizar o irmão do bombeiro para comentar sobre as acusações da mãe do bombeiro. O espaço está aberto para manifestação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.