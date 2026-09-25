Familiares e amigos no velório do bombeiro Pedro Ernesto dos Anjos, no Cemitério Memorial do RioCarlos Elias Junior
Na sequência, dois homens saem do banco traseiro do automóvel usado na abordagem, um de cada lado, e rendem o casal. Um deles aparenta estar armado. As imagens mostram ainda o motorista sendo retirado do banco dianteiro e colocado na parte traseira do veículo. Os suspeitos permanecem no local por mais de um minuto antes de deixar a rua levando as duas vítimas. Confira:
Vídeo mostra momento em que o bombeiro militar Pedro Ernesto e o namorado, Pedro Henrique, são sequestrados por criminosos em Duque de Caxias. Os corpos das vítimas foram encontrados momentos depois.— Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/Y69t2s86a7
Cápsulas de munição também foram encontradas espalhadas nas proximidades. A área permaneceu isolada para o trabalho da perícia. Durante a análise do automóvel, os peritos localizaram uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro. Segundo as primeiras informações, a arma pertenceria ao bombeiro militar.
O local onde os corpos foram encontrados fica próximo às comunidades do Sossego e do Cacareco. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os envolvidos e descobrir a motivação do duplo homicídio.
Mãe de bombeiro pede justiça
"Meu filho não tem briga com ninguém. É um querido. A única desavença é com o irmão, por ambição por dinheiro, pois ele era muito apegado ao pai e era sempre o que ajudava no pagamento de contas, pelo pai ser um idoso. Com isso, causou essa inveja e essa revolta toda", afirmou Cíntia.
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