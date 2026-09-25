Veronica Costa foi presa por torturar o ex-marido, Márcio Costa - Reprodução / TV Globo

Veronica Costa foi presa por torturar o ex-marido, Márcio CostaReprodução / TV Globo

Publicado 25/09/2026 13:59





“Eu tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública”, disse ela à imprensa ao deixar a Polinter algemada à irmã.



Na chegada a Benfica, voltou a se defender. “Eu que tive uma arma na minha cabeça, fui 10 anos agredida e hoje eu estou sendo presa. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca tive uma confusão. Olha que eu sempre admirei o judiciário, mas o judiciário errou comigo. Eu não mereço isso, isso não é justo”, falou à TV Globo.



A empresária, Tatiane Chaves Ribeiro (irmã dela), Bruno Chaves Ribeiro (irmão dela) e Bruno Marcelo Bahia Marques (cunhado dela, marido de Tatiane), que também participaram da agressão, foram presos em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite desta quinta-feira (24). Além deles, Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto de Veronica, continua foragido.



Mãe Loira era considerada foragida desde a segunda-feira (21), quando a 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ),



Um dia antes da prisão, na quarta-feira (23), agentes estiveram em um endereço ligado a Veronica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. No imóvel, encontraram cachorros sozinhos, o que sugere o abandono dos animais em uma fuga. A ex-vereadora Veronica Costa voltou a se defender ao deixar a sede da Delegacia de Polícia de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) e na chegada ao Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (25). Conhecida como Mãe Loira do Funk, ela foi condenada a 10 anos de detenção por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011.“Eu tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública”, disse ela à imprensa ao deixar a Polinter algemada à irmã.Na chegada a Benfica, voltou a se defender. “Eu que tive uma arma na minha cabeça, fui 10 anos agredida e hoje eu estou sendo presa. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca tive uma confusão. Olha que eu sempre admirei o judiciário, mas o judiciário errou comigo. Eu não mereço isso, isso não é justo”, falou à TV Globo.A empresária, Tatiane Chaves Ribeiro (irmã dela), Bruno Chaves Ribeiro (irmão dela) e Bruno Marcelo Bahia Marques (cunhado dela, marido de Tatiane), que também participaram da agressão, foram presos em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite desta quinta-feira (24). Além deles, Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto de Veronica, continua foragido.Mãe Loira era considerada foragida desde a segunda-feira (21), quando a 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão contra ela . A decisão foi tomada depois do esgotamento dos recursos apresentados pela defesa nos tribunais superiores.Um dia antes da prisão, na quarta-feira (23), agentes estiveram em um endereço ligado a Veronica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. No imóvel, encontraram cachorros sozinhos, o que sugere o abandono dos animais em uma fuga.

'Alívio', diz Márcio Costa





De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada pelos familiares de Veronica.



Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral de Veronica, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.



Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Veronica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte. Depois que a Justiça do Rio determinou a prisão de Veronica, Márcio Costa usou as redes sociais para dizer estar aliviado . "Sou Márcio Costa, a pessoa que a Veronica Costa torturou. Não é comemoração, é alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão", escreveu.De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada pelos familiares de Veronica.Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral de Veronica, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Veronica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.

Quem é Veronica Costa?



Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.



Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.

Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.



O Dia tenta contato, via WhatsApp, com o número disponibilizado no Instagram de Veronica desde a manhã desta quinta-feira (24), mas ainda não recebeu resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.