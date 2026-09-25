Veronica Costa foi presa por torturar o ex-marido, Márcio CostaReprodução / TV Globo
“Eu tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública”, disse ela à imprensa ao deixar a Polinter algemada à irmã.
Na chegada a Benfica, voltou a se defender. “Eu que tive uma arma na minha cabeça, fui 10 anos agredida e hoje eu estou sendo presa. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca tive uma confusão. Olha que eu sempre admirei o judiciário, mas o judiciário errou comigo. Eu não mereço isso, isso não é justo”, falou à TV Globo.
A empresária, Tatiane Chaves Ribeiro (irmã dela), Bruno Chaves Ribeiro (irmão dela) e Bruno Marcelo Bahia Marques (cunhado dela, marido de Tatiane), que também participaram da agressão, foram presos em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite desta quinta-feira (24). Além deles, Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto de Veronica, continua foragido.
Mãe Loira era considerada foragida desde a segunda-feira (21), quando a 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão contra ela. A decisão foi tomada depois do esgotamento dos recursos apresentados pela defesa nos tribunais superiores.
Um dia antes da prisão, na quarta-feira (23), agentes estiveram em um endereço ligado a Veronica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. No imóvel, encontraram cachorros sozinhos, o que sugere o abandono dos animais em uma fuga.
'Alívio', diz Márcio Costa
De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada pelos familiares de Veronica.
Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral de Veronica, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.
Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Veronica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.
Quem é Veronica Costa?
Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.
Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.
O Dia tenta contato, via WhatsApp, com o número disponibilizado no Instagram de Veronica desde a manhã desta quinta-feira (24), mas ainda não recebeu resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.
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