Depois da troca de tiros, os agentes encontraram dois suspeitos feridos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em São Gonçalo, mas não resistiram. A PM não divulgou a identidade da dupla.
As equipes ainda prenderam dois homens, apontados como participantes do ataque. Um fuzil calibre 5,56 mm, munições e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos.
Os policiais registraram o caso na 74ª DP (Alcântara). Com as mortes, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu as investigações. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.
Flagrantes
Policiais militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) prenderam dois homens em flagrante, neste domingo (27), no Estácio, região central do Rio. Eles estavam com um celular roubado e uma réplica de arma. A dupla estava passando pela Avenida Salvador de Sá quando a abordagem dos agentes ocorreu. Ocorrência foi encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova).
Ainda neste domingo (27), equipes do 4º Grupamento de Policiamento Ambiental (4º GPAm) flagraram uma pesca ilegal em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a corporação, os pescadores estavam a cerca de 600 metros da costa da Ilha Grande em uma embarcação de arrasto duplo, operando ilegalmente. Nas redes, os policiais encontraram peixes, um polvo, camarões e siris. Os policiais detiveram dois homens. Todos os animais foram devolvidos ao mar.
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