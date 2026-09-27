Fuzil e drogas foram apreendidos no bairro Jardim Catarina - Reprodução / Redes Sociais

Fuzil e drogas foram apreendidos no bairro Jardim CatarinaReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/09/2026 13:45

Dois suspeitos morreram e outros dois foram presos após um confronto com policiais militares , na manhã deste domingo (27), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (Alcântara/São Gonçalo) receberam informações sobre uma reunião de homens ligados ao tráfico de drogas. O grupo estava em um acesso à localidade.

De acordo com a corporação, no momento em que as equipes chegaram, criminosos atiraram diversas vezes na direção dos policiais. O fato gerou uma reação, dando início a um confronto.

Depois da troca de tiros, os agentes encontraram dois suspeitos feridos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em São Gonçalo, mas não resistiram. A PM não divulgou a identidade da dupla.

As equipes ainda prenderam dois homens, apontados como participantes do ataque. Um fuzil calibre 5,56 mm, munições e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos.

Os policiais registraram o caso na 74ª DP (Alcântara). Com as mortes, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu as investigações. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Flagrantes

Policiais militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) prenderam dois homens em flagrante, neste domingo (27), no Estácio, região central do Rio. Eles estavam com um celular roubado e uma réplica de arma. A dupla estava passando pela Avenida Salvador de Sá quando a abordagem dos agentes ocorreu. Ocorrência foi encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova).

Ainda neste domingo (27), equipes do 4º Grupamento de Policiamento Ambiental (4º GPAm) flagraram uma pesca ilegal em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a corporação, os pescadores estavam a cerca de 600 metros da costa da Ilha Grande em uma embarcação de arrasto duplo, operando ilegalmente. Nas redes, os policiais encontraram peixes, um polvo, camarões e siris. Os policiais detiveram dois homens. Todos os animais foram devolvidos ao mar.

Em Nova Friburgo, na Região Serrana, uma mulher acabou presa em flagrante transportando drogas em um carro de aplicativo , na madrugada deste domingo (27). De acordo com a PM, ela saiu de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Com ela, foi apreendida grande quantidade de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 151ª DP (Nova Friburgo).

Prisão por feminicídio

Agentes encontraram o autor na cidade de Aperibé. Ele estava conduzindo uma motocicleta e precisou ser encaminhado à delegacia da região, onde acabou autuado em flagrante por feminicídio.

