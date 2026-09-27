Devotos celebram São Cosme e São Damião em paróquia no Andaraí - Reginaldo Pimenta

Devotos celebram São Cosme e São Damião em paróquia no AndaraíReginaldo Pimenta

Publicado 27/09/2026 16:08

Devotos compareceram, neste domingo (27), à Paróquia de São Cosme e São Damião , no Andaraí, na Zona Norte do Rio, para celebrar a data em homenagem aos padroeiros e pedir proteção. Os fiéis acenderam velas e fizeram suas preces em um dia de programação especial no templo.

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A tradição cristã recorda os dois irmãos como médicos que colocaram a profissão a serviço dos necessitados e testemunharam a fé em Cristo até o martírio. E foi pela intercessão medica na vida da filha que Tatiana Pereira, de 45 anos, agradeceu. Os santos fazem parte da vida da atendente, moradora de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, desde a infância.

"Meus pais me batizaram nesta igreja quando eu ainda era criança e, desde então, São Cosme e São Damião fazem parte da minha história e da minha fé. Quando minha filha Manuela nasceu, enfrentamos meses muito difíceis. Ela ficou internada com apenas 15 dias de vida e os médicos falaram que seu estado era gravíssimo. Com muito medo e angústia, vim aqui pedir a intercessão dos santos médicos pela vida dela. Minha oração foi atendida e, graças a Deus, hoje ela está linda, crescida e cheia de saúde. Sou imensamente grata a São Cosme e São Damião por todas as graças concedidas, por cuidarem das minhas filhas e da minha família. Todos os anos fazemos questão de voltar para agradecer e renovar nossa fé. E o que mais me emociona é poder passar para minhas filhas a mesma devoção que recebi dos meus pais e manter vivo esse amor por esses santos. Salve São Cosme e São Damião! Salve as crianças!", contou.

O funcionário público federal Eduardo José Vidal, de 70 anos, disse que comparece à paróquia todos os anos para acender velas e pedir proteção.

"São santos de muita devoção, que me protegem, que me fortalecem a cada dia. Venho todo ano acender a minha vela, para me proteger, para me dar força. Isso me faz bem. Tem muita proteção, muita coisa que aconteceu comigo que tive proteção e consegui me reerguer", destacou.

A auxiliar de cozinha Márcia Esteves, moradora da Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste, agradeceu pelos netos. "Todo ano estou aqui. Não perco um. Venho agradecer a benção dos meus netos. A fé é tudo. Sem ela, não somos nada".

A estudante de enfermagem Maria Pinheiro compareceu à paróquia junto com os irmãos e a mãe. Moradora de Copacabana, na Zona Sul, ela destacou que São Cosme e São Damião sempre a guiam em momentos de fé, alegria e saúde.

"Cosme e Damião são os meus santos, são os que me guiam e aos meus irmãos. Vim para acender a vela e agradecer. É um momento de fé, de oração, de esperança no amanhã. É uma graça pelo tratamento do meu irmão, pelo meu trabalho, por tudo. Viva Cosme e Damião", comentou.

Neste domingo (27), a programação na paróquia começou às 5h30, com a Alvorada Festiva. Durante o dia, houve missas com bênçãos a trabalhadores e oração pelos desempregados, a benfeitores e a comerciantes, às crianças, aos profissionais da área da saúde, aos sambistas e às gestantes, além de uma prece pelas mulheres que desejam engravidar.

Ainda neste domingo na igreja, houve apresentação de crianças e adolescentes de escolas de samba, como Paraíso do Tuiuti, Imperatriz e Salgueiro.

Elevação a santuário

Neste sábado (26), dia em que a memória litúrgica de São Cosme e São Damião é celebrada por católicos, ocorreu o anúncio de elevação da paróquia a santuário . A mudança ocorrerá em 13 maio de 2027. Com a mudança, o templo será o primeiro santuário dedicado aos santos no Brasil, tornando-se um espaço de peregrinação e devoção aos médicos e mártires.

Durante a homilia, o Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, ressaltou que São Cosme e São Damião fizeram da própria profissão uma expressão concreta de caridade. Segundo ele, os santos colocaram seus conhecimentos médicos a serviço das pessoas, especialmente dos mais necessitados, sem ter como objetivo o lucro ou o retorno financeiro.

“São Cosme e São Damião, em tudo, exerceram a caridade. Colocaram-se a serviço de todos. A medicina, a profissão que desempenhavam, não era pensada pelo lucro, pelo retorno financeiro, mas pela preocupação em fazer o bem, em ajudar os mais necessitados. Que os santos padroeiros possam ser para nós uma inspiração, para que também nós saibamos colocar aquilo que somos e aquilo que temos a serviço dos outros.”

Neste sábado (26), também foi anunciada a restauração do órgão da igreja, instrumento que integra o patrimônio e a história da comunidade. A iniciativa busca preservar o patrimônio religioso e musical do templo.

A paróquia ainda deu início a uma campanha de revitalização. A iniciativa pretende mobilizar paroquianos, devotos e colaboradores para contribuir com as obras de recuperação e valorização do espaço, que será preparado para receber fiéis e peregrinos.

Entrega de doces

Neste domingo (27), crianças do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e de comunidades do entorno da Zona da Leopoldina ganharam doces em uma ação da Imperatriz Leopoldinense e do Instituto Imperatriz. Foram cerca de 10 mil saquinhos distribuídos.



Por volta das 10h, a quadra da Imperatriz, em Ramos, já estava lotada e com fila dando volta no quarteirão. A presidente da Verde, Branco e Dourado, Catia Drumond, ressaltou a importância da data e de cada vez mais ações voltadas às famílias da região.

"É uma tradição do nosso subúrbio, e é com muita alegria que a Imperatriz já realiza a atividade há muitos anos. Por isso não podemos deixar essa festa se perder, porque é muito especial. É maravilhoso ver o sorriso de cada um que chega aqui cedo, e aguarda para sair feliz com o seu saquinho de doce. A gente adoça a vida de uma criança e também das famílias, que vivem em situações difíceis ao longo do ano. Não importa a ocasião: seja Natal, Páscoa, o Instituto Imperatriz e a Rainha de Ramos têm como objetivo levar felicidade e colaborar para a qualidade de vida de todos", destacou.

