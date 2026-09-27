Vítimas ficaram feridas na Rua Pedro Ernesto, na região da Gamboa - Reprodução / Google Street View

Vítimas ficaram feridas na Rua Pedro Ernesto, na região da GamboaReprodução / Google Street View

Publicado 27/09/2026 20:08

Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio, na manhã deste domingo (27), na Gamboa, na Zona Portuária do Rio. O caso aconteceu próximo a um evento em homenagem a São Cosme e São Damião

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) receberam informações sobre tiros na Rua Pedro Ernesto. Chegando no local, os militares encontraram duas vítimas. Os agentes prestaram socorro e encaminharam os feridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e estados de saúde.

A PM destacou que não havia ocorrência policial a cargo da corporação no momento em que as vítimas foram atingidas. O 5º BPM (Praça da Harmonia) reforçou o policiamento na região.



A 4ª DP (Presidente Vargas) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada e testemunhas serão ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Festa de São Cosme e São Damião

O tiroteio aconteceu próximo à Praça da Harmonia, onde ocorria um evento de São Cosme e São Damião, com brincadeiras voltadas a crianças, música, cortejo e arte pública.

Em outro espaço da cidade do Rio, também houve uma programação especial em homenagem aos santos. Na Paróquia São Cosme e São Damião , no Andaraí, na Zona Norte, devotos compareceram, neste domingo (27), para celebra os padroeiros e pedir proteção. Os fiéis acenderam velas e fizeram suas preces.

A tradição cristã recorda os dois irmãos como médicos que colocaram a profissão a serviço dos necessitados e testemunharam a fé em Cristo até o martírio. E foi pela intercessão medica na vida da filha que Tatiana Pereira, de 45 anos, agradeceu. Os santos fazem parte da vida da atendente, moradora de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, desde a infância.

"Meus pais me batizaram nesta igreja quando eu ainda era criança e, desde então, São Cosme e São Damião fazem parte da minha história e da minha fé. Quando minha filha Manuela nasceu, enfrentamos meses muito difíceis. Ela ficou internada com apenas 15 dias de vida e os médicos falaram que seu estado era gravíssimo. Com muito medo e angústia, vim aqui pedir a intercessão dos santos médicos pela vida dela. Minha oração foi atendida e, graças a Deus, hoje ela está linda, crescida e cheia de saúde. Sou imensamente grata a São Cosme e São Damião por todas as graças concedidas, por cuidarem das minhas filhas e da minha família. Todos os anos fazemos questão de voltar para agradecer e renovar nossa fé. E o que mais me emociona é poder passar para minhas filhas a mesma devoção que recebi dos meus pais e manter vivo esse amor por esses santos. Salve São Cosme e São Damião! Salve as crianças!", contou.

Neste domingo (27), a programação na paróquia começou às 5h30, com a Alvorada Festiva. Durante o dia, houve missas com bênçãos a trabalhadores e oração pelos desempregados, a benfeitores e a comerciantes, às crianças, aos profissionais da área da saúde, aos sambistas e às gestantes, além de uma prece pelas mulheres que desejam engravidar.