Ato em Copacabana reuniu multidão em apoio ao presidente e candidato à reeleição Lula - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Ato em Copacabana reuniu multidão em apoio ao presidente e candidato à reeleição LulaNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/09/2026 18:16

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram, neste domingo (27), em um ato com ritmo de Carnaval, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O "CarnaLula" contou com a presença de uma multidão de eleitores.

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O movimento foi organizado por blocos de Carnaval de rua do município. Bandeiras, pessoas com pernas de pau e bandas tomaram conta da Avenida Atlântica, agitando os presentes que pediram a reeleição de Lula. De acordo com a organização, o evento ocorreu pela democracia e contra o fascismo.

Candidata ao Senado pelo Rio, Benedita da Silva (PT) compareceu ao ato. Em postagens nas redes sociais, ela destacou a força do povo para a eleição da próxima semana. "A força das ruas, numa caminhada que é construída com respeito, amor e diálogo. Pelo nosso Brasil soberano, nosso Rio de Janeiro seguro para as famílias, nosso futuro para as novas gerações", escreveu.

O Partido dos Trabalhadores (PT) ressaltou a importância do movimento. "Quem faz cultura sabe a força da nossa gente. A nossa folia nunca foi só festa: é resistência, é identidade e é a certeza de que a luta por um país mais justo também se constrói com sorrisos, tambores e braços abertos. Seguimos firmes por um Brasil que respeita suas raízes e valoriza o povo", diz a postagem nas redes sociais.

A orla de Copacabana foi tomada pelo som de marchinhas tendo Lula como tema. Candidatos de esquerda e aliados do presidente também compareceram ao evento, como Lindbergh Farias (PT), Marcelo Freixo (PT), Mônica Benício (Psol), Glauber Braga (Psol), Chico Alencar (Psol), entre outros.

Agendas no Rio

Apesar de não ter comparecido ao "CarnaLula", o candidato à reeleição esteve em duas agendas no Estado do Rio, na última semana. Na quinta-feira (24), Lula participou de comício em São Gonçalo , na Região Metropolitana. O evento reuniu apoiadores e lideranças políticas do estado e contou com a presença do candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Durante o discurso, Lula falou sobre os impactos das plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets. O presidente afirmou que pretende acabar com a atividade e fez um apelo especialmente às famílias, em uma pauta que vem ganhando espaço em seus discursos nas últimas semanas. A questão das apostas também foi mencionada por Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde relacionou o avanço das plataformas ao endividamento e aos impactos sobre as famílias.