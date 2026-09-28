Máquina faz a raspagem do gramado do Maracanã, alvo de muitas críticas - Daniel Brasil / Maracanã

Máquina faz a raspagem do gramado do Maracanã, alvo de muitas críticasDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 28/09/2026 11:53

retirar todo o gramado atual para fazer a troca completa após o Fluminense.



A troca do gramado era uma das alternativas da gestão Fla-Flu, que administra o estádio. Afinal, há tempo hábil para concluir o tratamento até a próxima partida, marcada para 8 de outubro, entre Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão.

O Maracanã começou com a mudança drástica deapós o jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys . O procedimento nesta segunda-feira (28) acontece em um período difícil, com muita chuva em setembro e problemas de manutenção, o que gerou muitas críticas de jogadores de Flamengo A troca do gramado era uma das alternativas da gestão Fla-Flu, que administra o estádio. Afinal,, marcada para 8 de outubro, entre Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão.

A renovação atual começou com a retirada da superfície que vinha sendo utilizada, segundo o perfil oficial do Maracanã. Depois da raspagem, os responsáveis pelo trabalho instalarão os novos rolos de Bermuda Celebration.



O novo gramado já estava cultivado em uma fazenda em Saquarema. Entretanto, dependia de um clima mais quente, como nos últimos dias, para secar e ser retirado e transportado para o Rio.



Gramado do Maracanã recebe atenção especial



Esse é mais um capítulo na novela que se arrastou no último mês. Muito criticado, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, explicou que a dificuldade de manutenção deveu-se a um conjunto de fatores.

Desde a maratona de jogos com espaço de menos de 48h até a sequência de dias com chuva, o que impediu alguns processos, como utilizar máquinas para fazer o tratamento, como a que joga luz na grama.



Desde então, foi realizada uma força tarefa para deixar o gramado em condições para o jogo da NFL. Com a Data Fifa, houve tempo suficiente para trabalhar e 'descansar' o piso.

reforçar a estrutura do campo, o que deu mais resistência e segurança para evitar deterioração do local.

E na semana antes de Baltimore Ravens x Dallas Cowboys, uma máquina para implantar fios sintéticos na grama foi a novidade para, o que deu mais resistência e segurança para evitar deterioração do local.

Mudança prevista para 2027



No planejamento da gestão, também está programada uma nova troca do gramado entre dezembro e janeiro de 2027, desta vez com mudança no tipo da grama. Com isso, o estádio vai passar a utilizar a 'Celebration Hydrid', que é considerada mais moderna e mais resistente do que a utilizada atualmente, a 'Bermuda Celebration'.



No mesmo mês, show das bandas System Of A Down e Faith No More, acontecerá em 15 de janeiro, no Maracanã. Diante disso, há a possibilidade de que Flamengo e Fluminense não recebam seus primeiros jogos da temporada com os times principais no estádio.