Schweinsteiger foi campeão da Copa do Mundo com a Alemanha em 2014 - Foto: Alexander Hassenstein / AFP

Schweinsteiger foi campeão da Copa do Mundo com a Alemanha em 2014Foto: Alexander Hassenstein / AFP

Publicado 28/09/2026 14:59 | Atualizado 28/09/2026 15:27





"Já não somos uma equipe de topo. Agora somos só medíocres. Já não temos jogadores que sejam capazes de fazer a diferença. Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis, Pavlidis, jogadores que fazem a diferença", disse Schweinsteiger. Campeão do mundo em 2014, Schweinsteiger criticou a atuação da Alemanha na derrota por 1 a 0 para a Grécia no último domingo (1), na WWK Arena, em Augsburgo, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O ídolo alemão de 42 anos afirmou que a seleção perdeu força e deixou de contar com jogadores capazes de decidir as partidas."Já não somos uma equipe de topo. Agora somos só medíocres. Já não temos jogadores que sejam capazes de fazer a diferença. Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis, Pavlidis, jogadores que fazem a diferença", disse Schweinsteiger.





Na ocasião, o primeiro e único gol saiu aos 29 minutos da segunda etapa, com Dimitrios Kourbelis. O grego desarmou Nmecha e finalizou de esquerda. A bola desviou e matou as chances de defesa do arqueiro alemão.



Esta foi a segunda partida do recém-contratado Jürgen Klopp no comando da Alemanha, que ainda não conquistou sua primeira vitória e, além da derrota, também acumula um empate por 1 a 1 contra a Holanda. Schweinsteiger também avaliou que o novo treinador terá um trabalho difícil para mudar o momento da equipe.



"Ele (Klopp) não é mágico. Será um trabalho duro. Os jogadores têm que se perguntar agora se só conseguem mesmo aquilo", completou. Leia mais: Governo convida clubes para reunião sobre soluções com fim das bets Na ocasião, o primeiro e único gol saiu aos 29 minutos da segunda etapa, com Dimitrios Kourbelis. O grego desarmou Nmecha e finalizou de esquerda. A bola desviou e matou as chances de defesa do arqueiro alemão.Esta foi a segunda partida do recém-contratado Jürgen Klopp no comando da Alemanha, que ainda não conquistou sua primeira vitória e, além da derrota, também acumula um empate por 1 a 1 contra a Holanda. Schweinsteiger também avaliou que o novo treinador terá um trabalho difícil para mudar o momento da equipe."Ele (Klopp) não é mágico. Será um trabalho duro. Os jogadores têm que se perguntar agora se só conseguem mesmo aquilo", completou.

Momento ruim dos Alemães

A má fase da Alemanha não é de agora. Na Copa do Mundo de 2026, a equipe não chegou longe na competição. Apesar de ter se classificado em primeiro do seu grupo, com seis pontos, os alemães não conseguiram passar da fase de 16 avos de final do Mundial após tropeçar contra o Paraguai. Depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, foram eliminados nos pênaltis por 4 a 3.

Próximos compromissos da Alemanha

A Alemanha joga ainda duas vezes nesta Data Fifa. Nesta quinta-feira, em Munique, recebe a Sérvia, que perdeu seus dois jogos. Depois, no domingo, volta a enfrentar a Grécia, mas desta vez fora de casa. Os alemães estão no Grupo A2 da Liga das Nações, com um ponto, em terceiro lugar. A Grécia lidera com seis pontos, a Holanda tem quatro e a Sérvia está na lanterna.