Raoni Barcelos tem 39 anos - Divulgação / UFC

Raoni Barcelos tem 39 anosDivulgação / UFC

Publicado 28/09/2026 17:08

O lutador Raoni Barcelos tranquilizou os fãs de MMA após sofrer um mau súbito durante uma luta do UFC Fight Night , disputado no último sábado (26), contra o mexicano Raúl Rosas Jr, em Las Vegas. Em comentário publicado nesta segunda-feira (28) na página brasileira da organização, o atleta disse que publicará um vídeo com mais detalhes assim que possível.

"Fala galera, quero dizer a todos que eu estou super bem e assim que puder, mando um vídeo pra todos vocês! Muito obrigado pelo carinho e orações de todos! Prometi uma grande luta e cumpri com o prometido. Obrigado Deus e todos que lutaram juntos comigo dentro e fora daquele cage", escreveu.

Raoni fez o comentário em uma publicação do UFC detalhando o seu estado de saúde. Segundo a nota, após o combate, o lutador foi imediatamente transportado para um centro de trauma de Nível 1 para avaliação.

"A equipe médica do hospital realizou uma tomografia computadorizada e uma avaliação abrangente, e ele está sendo monitorado no momento. Barcelos está estável, alerta e responsivo, com mobilidade total. Ele permanecerá sob supervisão médica", aponta o comunicado.

Momentos de tensão no UFC

O experiente Raoni Barcelos, de 39 anos, protagonizou uma luta emocionante com Raúl Rosas Jr., considerado um dos grandes prospectos do UFC, com apenas 21 anos. O brasileiro estava melhor no confronto, mas no quinto e último round, o atleta sofreu uma queda e caiu desacordado. Então, o árbitro Herb Dean interrompeu o combate. As imagens não deixaram claro o que aconteceu para causar o desmaio.

Os minutos se passaram e Raoni seguia inconsciente. Então, a equipe médica o levou para fora do octógono por uma maca. As horas seguintes foram de tensão e preocupação na arena UFC Apex, e nas redes sociais, com fãs questionando o que havia acontecido.

O brasileiro, que já venceu 22 lutas, sofreu sua sexta derrota no MMA. Atualmente, ele ocupa o 8º lugar do peso-galo no ranking, que é atualizado às terças-feiras. Já Raúl, que estava fora do top 15, deve se aproximar do topo da categoria e seguir na busca pelo cinturão.