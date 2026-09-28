Raoni Barcelos tem 39 anosDivulgação / UFC
Raoni Barcelos tranquiliza fãs após mal súbito em luta do UFC
Atleta postou comentário em página da organização; ele desmaiou durante combate contra Raúl Rosas Jr. no último sábado (26)
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