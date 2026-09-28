Cristo Redentor fez homenagem a NFL - NFL International

Cristo Redentor fez homenagem a NFLNFL International

Publicado 28/09/2026 16:44





O impacto nas vendas alcançou todos os continentes, incluindo países remotos da América Central, Europa, África, Ásia e Oceania. As sedes dos Jogos Internacionais da NFL nesta temporada também foram representados entre os compradores: Alemanha, Espanha, França e Austrália, além de Brasil, México e Reino Unidos, supracitados.



O NFL Rio Game 2026 levou 72.972 torcedores ao Maracanã para uma partida eletrizante, com desfecho apoteótico: field goal da vitória para os Ravens na prorrogação. A partida registrou o recorde de público em eventos esportivos no país neste ano. Cowboys e Ravens também proporcionaram o maior número de pontos em uma partida da liga no Brasil, sendo 65 no total: 34 a 31 para o time de Baltimore. A combinação NFL e Rio de Janeiro é um sucesso internacional . Fãs de 67 países compraram ingressos para o NFL Rio Game 2026, Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens, com destaque para os com maior números de tickets comercializados: Estados Unidos, México, Reino Unido e Argentina, respectivamente, com o Brasil na liderança do ranking.O impacto nas vendas alcançou todos os continentes, incluindo países remotos da América Central, Europa, África, Ásia e Oceania. As sedes dos Jogos Internacionais da NFL nesta temporada também foram representados entre os compradores: Alemanha, Espanha, França e Austrália, além de Brasil, México e Reino Unidos, supracitados.O NFL Rio Game 2026 levou 72.972 torcedores ao Maracanã para uma partida eletrizante, com desfecho apoteótico: field goal da vitória para os Ravens na prorrogação. A partida registrou o recorde de público em eventos esportivos no país neste ano. Cowboys e Ravens também proporcionaram o maior número de pontos em uma partida da liga no Brasil, sendo 65 no total: 34 a 31 para o time de Baltimore.

Foi a a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.

Confira a lista dos países representados:

Brasil

Estados Unidos

México

Reino Unido

Argentina

Chile

Alemanha

Canadá

Espanha

Holanda

Colômbia

França

Itália

Paraguai

Uruguai

Irlanda

Peru

Portugal

Bolívia

Grécia

Áustria

Suíça

Bélgica

Panamá

Suécia

Cipre

Malasia

Emirados Árabes

Australia

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Macau

Porto Rico

Dinamarca

Equador

Israel

Japão

Laos

Noruega

Singapura

Tailândia

Albania

Anguilla

Bahamas

Barbados

Bermuda

Cambodia

Curaçao

República Dominicana

El Salvador

Haiti

Índia

Jamaica

Jersey

Luxemburgo

Nepal

Filipinas

São Bartolomeu

Sérvia

África do Sul

Coreia do Sul

Taiwan

Uzbequistão

Venezuela

Vietnã