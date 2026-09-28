Cristo Redentor fez homenagem a NFLNFL International
O impacto nas vendas alcançou todos os continentes, incluindo países remotos da América Central, Europa, África, Ásia e Oceania. As sedes dos Jogos Internacionais da NFL nesta temporada também foram representados entre os compradores: Alemanha, Espanha, França e Austrália, além de Brasil, México e Reino Unidos, supracitados.
O NFL Rio Game 2026 levou 72.972 torcedores ao Maracanã para uma partida eletrizante, com desfecho apoteótico: field goal da vitória para os Ravens na prorrogação. A partida registrou o recorde de público em eventos esportivos no país neste ano. Cowboys e Ravens também proporcionaram o maior número de pontos em uma partida da liga no Brasil, sendo 65 no total: 34 a 31 para o time de Baltimore.
Confira a lista dos países representados:
Estados Unidos
México
Reino Unido
Argentina
Chile
Alemanha
Canadá
Espanha
Holanda
Colômbia
França
Itália
Paraguai
Uruguai
Irlanda
Peru
Portugal
Bolívia
Grécia
Áustria
Suíça
Bélgica
Panamá
Suécia
Cipre
Malasia
Emirados Árabes
Australia
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Macau
Porto Rico
Dinamarca
Equador
Israel
Japão
Laos
Noruega
Singapura
Tailândia
Albania
Anguilla
Bahamas
Barbados
Bermuda
Cambodia
Curaçao
República Dominicana
El Salvador
Haiti
Índia
Jamaica
Jersey
Luxemburgo
Nepal
Filipinas
São Bartolomeu
Sérvia
África do Sul
Coreia do Sul
Taiwan
Uzbequistão
Venezuela
Vietnã
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