Cristo Redentor fez homenagem a NFLNFL International

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Pedro Logato
A combinação NFL e Rio de Janeiro é um sucesso internacional. Fãs de 67 países compraram ingressos para o NFL Rio Game 2026, Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens, com destaque para os com maior números de tickets comercializados: Estados Unidos, México, Reino Unido e Argentina, respectivamente, com o Brasil na liderança do ranking.

O impacto nas vendas alcançou todos os continentes, incluindo países remotos da América Central, Europa, África, Ásia e Oceania. As sedes dos Jogos Internacionais da NFL nesta temporada também foram representados entre os compradores: Alemanha, Espanha, França e Austrália, além de Brasil, México e Reino Unidos, supracitados.

O NFL Rio Game 2026 levou 72.972 torcedores ao Maracanã para uma partida eletrizante, com desfecho apoteótico: field goal da vitória para os Ravens na prorrogação. A partida registrou o recorde de público em eventos esportivos no país neste ano. Cowboys e Ravens também proporcionaram o maior número de pontos em uma partida da liga no Brasil, sendo 65 no total: 34 a 31 para o time de Baltimore.
Foi a a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.
A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.

Confira a lista dos países representados:

Brasil
Estados Unidos
México
Reino Unido
Argentina
Chile
Alemanha
Canadá
Espanha
Holanda
Colômbia
França
Itália
Paraguai
Uruguai
Irlanda
Peru
Portugal
Bolívia
Grécia
Áustria
Suíça
Bélgica
Panamá
Suécia
Cipre
Malasia
Emirados Árabes
Australia
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Macau
Porto Rico
Dinamarca
Equador
Israel
Japão
Laos
Noruega
Singapura
Tailândia
Albania
Anguilla
Bahamas
Barbados
Bermuda
Cambodia
Curaçao
República Dominicana
El Salvador
Haiti
Índia
Jamaica
Jersey
Luxemburgo
Nepal
Filipinas
São Bartolomeu
Sérvia
África do Sul
Coreia do Sul
Taiwan
Uzbequistão
Venezuela
Vietnã