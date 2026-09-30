Bordeaux foi campeão francês seis vezes e já contou com Zidane na equipe - Divulgação

Bordeaux foi campeão francês seis vezes e já contou com Zidane na equipeDivulgação

Publicado 30/09/2026 11:34

valor simbólico enquanto parte das dívidas foi renegociada para viabilizar a operação.

O Bordeaux está perto de iniciar uma nova fase para sair da maior crise de sua história, com uma profunda reestruturação financeira. O clube francês - onde o atual diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, trabalhou - acertou a venda para o fundo britânico Park Bench por apenas 1 euro (cerca de R$ 6),

A mudança de controle, contudo, ainda precisa passar por avaliações financeiras. A Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol de Nouvelle-Aquitaine vai analisar nos próximos dias a capacidade dos investidores, entre outras questões.



Como ficou o acordo do Bordeaux



O plano prevê a quitação das dívidas em 12 anos, além de reduzir o valor de 26 milhões de euros (R$ 169 milhões) para 13 milhões de euros (R$ 84,5 milhões). Esse ponto foi considerado essencial para o acordo.



Além disso, Gérard Lopez, proprietário do clube desde 2021, não terá direito a recuperar os créditos que emprestou ao clube. Outro ponto importante foi um acordo com o ex-técnico do clube Vladimir Petkovic, que cobrava altos valores trabalhistas e que poderiam atrapalhar o plano financeiro de recuperação com os novos donos.



"Esta operação é concluída por um euro simbólico com a assunção das dívidas. No âmbito do procedimento legal de retomada, os compradores serão ouvidos nos próximos dias pela Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol Nouvelle-Aquitaine. Esta assinatura marca uma etapa importante para o futuro do FC Girondins de Bordeaux", informou o clube em comunicado.



A crise de um dos mais tradicionais da França



A negociação acontece em um momento de forte crise esportiva e financeira do Bordeaux desde que Lopez assumiu o controle, em 2021. Fundado em 1881 e com seis títulos do Campeonato Francês, além de quatro Copas da França e três Copas da Liga Francesa, o clube disputava a primeira divisão do Campeonato Francês até 2022, quando foi rebaixado.



Desde então caiu para a terceira divisão em 2024 por não conseguir dar as garantias financeiras para disputar a segunda divisão. Mais recentemente, perdeu a condição de clube profissional.

Isso aconteceu neste ano, quando descumprimentos de acordos financeiros o levaram à queda para a Regional 1, equivalente à sexta divisão. Para piorar, houve risco de decretação de insolvência, com liquitação de ativos, caso o antigo proprietário não apresentasse uma solução permanente.



Com a venda para a Park Bench, esse risco reduz num primeiro momento, diante do plano de quitação das dívidas do clube que já teve Zidane no time. Entretanto, será necessária a aprovação do tribunal comercial francês.

