Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segunda - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segundaDivulgação / Uefa Euro

Publicado 30/09/2026 09:52

ficou incomodado por não ter saído do banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega e, inclusive, o



Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus tiveram uma rápida conversa em Copenhague, antes do treino de terça-feira (30). O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada.

Cristiano Ronaldo foi ausência por dois treinos seguidos da seleção de Portugal, o que só aumenta os questionamentos sobre sua insatisfação com Jorge Jesus. A imprensa portuguesa destacou que o craquena vitória por 2 a 1 sobre a Noruega e, inclusive, o presidente da federação, Pedro Proença, precisou viajar à Suécia para tratar do assunto e conter o início de uma crise.em Copenhague, antes do treino de terça-feira (30). O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois,onde a delegação está concentrada.

Ele já não participou da atividade de segunda, com os reservas que não jogaram no domingo. Apesar das duas ausências, a Federação Portuguesa de Futebol informou que não existe indicação de qualquer problema físico.



A explicação é que o programa individual preparado para o jogador de 41 anos exigia um equipamento que não estava disponível no CT onde a seleção portuguesa treina. Por isso, ele retornou ao hotel.



Crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus



A conversa entre técnico e craque ocorreu depois de dias de tensão que surgiu contra a Noruega. Antes da partida, o comandante ex-Flamengo avisou a Cristiano Ronaldo que ficaria na reserva, mas entraria no segundo tempo.



ficou irritado por não entrar em campo, e demonstrou descontentamento já no banco de reservas. Em entrevista coletiva após o duelo,

O capitão de Portugal não esperava, segundo a imprensa portuguesa e também, e demonstrou descontentamento já no banco de reservas. Em entrevista coletiva após o duelo, Jorge Jesus confirmou que havia combinado que o jogador entraria nos 30 minutos finais . No entanto, mudou de ideia, pois sentiu que "o jogo não exigiu isso".

A situação do craque português



A questão sobre o espaço de Cristiano Ronaldo nesta nova fase da seleção portuguesa já foi discutida entre os dois. O aviso é de que ele não terá privilégios e que sua presença no time titular não será garantida apenas pelo nome.



A participação do atacante no duelo de quinta-feira (1º de outubro) contra a Dinamarca, às 15h45 (de Brasília), ainda não está definida. Gonçalo Ramos vem ganhando espaço como centroavante do time.



Jorge Jesus também prepara alterações na equipe para o terceiro compromisso da Liga das Nações. Portugal terá quatro partidas em 11 dias e o treinador já havia feito mexidas entre os jogos contra País de Gales e Noruega. Diogo Dalot, Vitinha e Bruno Fernandes devem começar a partida. Já João Cancelo pode ser poupado, assim como João Neves.