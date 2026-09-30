Flamengo celebra gol em classificação sobre o Cruzeiro no Maracanã - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo celebra gol em classificação sobre o Cruzeiro no MaracanãGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 30/09/2026 23:05

Eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Libertadores , Artur Jorge assumiu erro de estratégia do Cruzeiro no duelo. O treinador português admitiu que deveria ter armado a equipe de outra maneira no jogo de volta, no Maracanã, que acabou com vitória rubro-negra por 2 a 1. Na ocasião, o time mineiro chegou a empatar o jogo, mas Samuel Lino apareceu para carimbar a vaga do Mais Querido.

"Teria feito alguma coisa diferente no jogo do Maracanã, estrategicamente. Teria feito, porque tivemos dificuldades para entrar no jogo e fomos mais dominados do que dominamos. Provavelmente, teria pensado em alguma coisa diferente, mais próximo do que poderia ser para tentar, ao menos, igualar em domínio de jogo", lamentou Artur Jorge, em entrevista ao "Charla Podcast".



Relembre a classificação do Flamengo

Depois de empatar o duelo de ida em 1 a 1, no Mineirão, o Flamengo entrou em campo determinado no Maracanã. Aos 34 minutos da primeira etapa, depois de justificar a afirmação de Artur Jorge e realmente ser dominante nos instantes iniciais, o clube carioca abriu o placar com golaço de Arrascaeta. O ex-meia cruzeirense recebeu assistência de calcanhar de Pedro e finalizou de chapa, no ângulo.

Melhor depois do intervalo, o Cruzeiro teve momento de domínio e quase chegou ao gol em bola desviada por Léo Pereira, não fosse a chegada de Jorginho para tirar em cima da linha . Logo depois, aos 5, a equipe mineira conseguiu o empate com chutaço do volante Lucas Romero, de fora da área, no canto cruzado de Rossi.

Porém, depois de 15 minutos de pressão cruzeirense, o Mais Querido retomou o controle das ações. Aos 17 do segundo tempo, Samuel Lino recebeu dentro da área, deu corte seco no lateral William Furtado e foi às redes para selar a vitória e a vaga rubro-negra na próxima fase.

Quando o Flamengo joga pela Libertadores?

Depois de eliminar o Cruzeiro nas oitavas e o Independiente Del Valle, do Equador, nas quartas, o Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores. Nesta fase, a equipe enfrentará o Estudiantes, da Argentina. O primeiro jogo será no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A volta acontecerá no dia 22, também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.