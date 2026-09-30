Gonzalo Plata em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (30)Gilvan de Souza / Flamengo
Plata volta a treinar com o time e pode reforçar Flamengo
Jogador participou das atividades desta quarta-feira (30); no entanto, Jardim ainda tem peças importantes no departamento médico
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