Gonzalo Plata em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (30) - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (30)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/09/2026 18:25

O atacante Gonzalo Plata voltou a treinar com o elenco do Flamengo nesta quarta-feira (30) e pode ser uma opção para o técnico Leonardo Jardim, visando o próximo jogo, contra o Santos, em 8 de outubro, na Vila Belmiro. O equatoriano estava lesionado desde a partida contra o Red Bull Bragantino , no último dia 20 de setembro, quando se queixou de dores na posterior da coxa direita.

A lesão, por sinal, o fez ser desconvocado para representar a sua seleção durante a data Fifa. Apesar disso, agora, o atleta retomou as atividades no CT Ninho do Urubu.

Confira a situação do DM do Flamengo

No entanto, o departamento médico do Flamengo ainda conta com outros problemas. Ayrton Lucas também sentiu a posterior da coxa direita, mas enfrenta um quadro pior, pois sofreu uma lesão muscular, também no jogo com o Bragantino. O lateral-esquerdo sentiu ao dar arrancada e precisou ser substituído logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Recém-recuperado, Alex Sandro assumiu a vaga.

Além disso, o desfalque mais importante é o ídolo Giorgian de Arrascaeta. O meia fraturou o punho esquerdo durante amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira (28). Em lance aos 32 minutos do segundo tempo, ele escorregou e caiu em cima do próprio braço, acusando dores na hora. O atleta foi imediatamente levado a um hospital da região.

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, confirmou que o tempo de recuperação do procedimento, quando feito em um atleta profissional, demora em torno de seis a oito semanas. Sendo assim, o atleta será desfalque em uma sequência importante do Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, nos dias 15 e 22 de outubro.

Evertton Araújo também está no departamento médico devido a uma lesão muscular considerada séria, sofrida na vitória sobre o Mirassol, no último dia 2 de setembro. A expectativa é que ele volte apenas na reta final da temporada.