Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 30/09/2026 16:23

O meia Giorgian de Arrascaeta desembarcou no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (30). Ele retornou da Coreia do Sul após sofrer uma fratura no punho esquerdo, em amistoso do Uruguai , e dará sequência ao tratamento com uma cirurgia nesta quinta-feira (1º).

Conforme a programação divulgada pelo Rubro-Negro, o atleta vai dar entrada no hospital para passar por exames pré-operatórios antes do procedimento.

Arrascaeta sofreu a fratura aos 32 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na última segunda-feira (28). O jogador escorregou e caiu por cima do próprio braço, acusando dores na hora e, de imediato, foi encaminhado a um hospital da região.

Veja detalhes da cirurgia de Arrascaeta

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, deu detalhes sobre a fratura sofrida por Arrascaeta. Em vídeo divulgado no canal do clube no YouTube na noite desta terça-feira (29), ele falou que a decisão pela cirurgia aconteceu assim que teve acesso às imagens dos exames.

"Quando você avalia as imagens, nota uma deformidade importante. Isso, já de cara, define um tratamento cirúrgico. Além do mais, ele é um atleta de alto rendimento. Para essa reabilitação ser mais adequada, a gente conseguir manter esse atleta condicionado à cirurgia vai ser fundamental."

Em seguida, ele afirmou que Arrascaeta sofreu uma fratura do rádio distal. "Essa cirurgia consiste em recolocar esse osso no lugar e posicionar uma placa, que tem praticamente a mesma anatomia do atleta. São placas padronizadas que a gente coloca no local da fratura e fixa com parafusos. Imediatamente, esse osso fica estável e a gente consegue reabilitar ele de maneira acelerada. Isso vai permitir que o atleta fique com o braço liberado", disse.

"A gente consegue uma reabilitação mais adequada, permitindo movimentos mais livres. Biomecanicamente, isso é melhor para o atleta, para manter o seu condicionamento físico. Aí, a gente vai avaliando no dia a dia, vendo como estão as condições de melhora da dor, cicatrização, avaliando através de radiografia para vermos o momento ideal do retorno desse atleta", concluiu.

Sassaki confirmou que o tempo de recuperação do procedimento, quando feito em um atleta profissional, demora em torno de seis a oito semanas. Sendo assim, o atleta será desfalque em uma sequência importante do Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa Libertadores.