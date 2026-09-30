Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo se manifesta sobre ação no STF contra fim das bets
Rubro-Negro afirmou que busca 'contribuir tecnicamente ao debate' a partir da perspectiva de uma das instituições impactadas pela medida
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Ayrton Lucas celebra volta por cima no Flamengo: ‘Feliz por ajudar’
Sob o comando de Leonardo Jardim, o lateral-esquerdo acumulou boas atuações antes de sofrer lesão muscular na coxa direita
Flamengo entra com petição contra veto às bets no STF
Rubro-Negro entrou como 'amigo da corte' em ação contra Medida Provisória do Governo Federal que proíbe casas de apostas no Brasil
Plata e Ayrton Lucas avançam em recuperação no Flamengo
Equatoriano apresentou melhora em dores na coxa direita; lateral-esquerdo evoluiu no tratamento, mas segue sob observação
Júlio César relembra conselhos na chegada de Jorge Jesus ao Flamengo
Goleiro recebeu ligação do então vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, questionando o perfil do treinador
Neymar avança em recuperação e deve reforçar Santos contra Flamengo
Camisa 10 da equipe paulista estava fora de combate desde o início de setembro, quando sofreu lesão na coxa direita em jogo com o Palmeiras
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