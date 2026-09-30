Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/09/2026 12:50

"A manifestação do Flamengo busca levar ao STF elementos relacionados aos efeitos da Medida Provisória sobre o financiamento do esporte brasileiro, os contratos de patrocínio atualmente em vigor, a manutenção de modalidades olímpicas e de formação, bem como sobre a segurança jurídica das relações constituídas sob o regime legal até então vigente", aponta o comunicado.

O Flamengo ainda destacou que não pretende defender apenas os próprios interesses, mas sim contribuir para que a Corte possa avaliar as consequências da alteração "para todo o ecossistema esportivo, especialmente diante da dimensão e da rapidez dos efeitos previstos pela Medida Provisória".

Por fim, o Rubro-Negro enfatizou que não se opõe à regulação do setor e ao seu aperfeiçoamento, mas entende que mudanças dessa magnitude devem observar os "princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e do fomento ao esporte".

Entenda a proibição

O Governo Federal decretou o veto na última sexta-feira (25) e determinou que as casas de apostas teriam até o dia 5 de outubro para retirar propagandas e patrocínios de circulação. Até esta data, as estampas nas camisas de 14 dos 20 clubes da Série A, financiados por bets, terão de ser removidas. Com isso, muitas das empresas podem romper os contratos com as equipes se a MP se mantiver.

Se o Flamengo for aceito pelo STF como amicus curiae — "amigo da corte" —, terá o direito de apresentar documentos, dados e manifestações verbais durante os julgamentos da ação. O clube argumenta que o fim repentino dos patrocínios da Betano, sua patrocinadora master, e de outras bets pode prejudicar o planejamento financeiro e a manutenção das suas atividades.