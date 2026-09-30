Jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, será na Vila Belmiro - Divulgação / X

Jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, será na Vila BelmiroDivulgação / X

Publicado 30/09/2026 15:25

O Santos desistiu de mudar o local e a data do jogo contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro , marcado para o próximo dia 8 de outubro, na Vila Belmiro. Em nota divulgada nesta quarta-feira (30), o Rubro-Negro afirmou que aceitou a proposta de alteração para o dia 7, no Morumbis, mas o time paulista voltou atrás e optou por manter o que estava originalmente previsto.

Segundo o comunicado, o Flamengo concordou com a proposta por entender que a mudança traria benefícios na logística do clube, além de proporcionar maior conforto e segurança aos seus torcedores. No entanto, em seguida, a equipe foi informada de maneira extraoficial da desistência do Santos.

Com isso, o Rubro-Negro também rechaçou boatos de que teria recusado a proposta, ressaltando que "o clube manifestou sua concordância com a mudança assim que foi consultado". O DIA tenta contato com a assessoria de imprensa do time paulista para um posicionamento.

Situações das equipes

Após 28 rodadas, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, três acima do Palmeiras, o segundo colocado, enquanto o Santos ocupa a 8ª posição na tabela, com 38 pontos.

Nos outros torneios, o Rubro-Negro segue vivo na Copa Libertadores, onde enfrentará o Estudiantes nas semifinais nos dias 15 e 22 outubro. Por outro lado, o time paulista foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Desfalques e retornos

O Flamengo terá desfalques importantes para o confronto, que marca o retorno do time após a paralisação da data Fifa. Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante amistoso pelo Uruguai contra a Coreia do Sul e deve ser ausência por até seis semanas.

Ele chega ao Rio nesta quarta-feira (30) e dará sequência ao tratamento com a realização de uma cirurgia. Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

Ayrton Lucas e Gonzalo Plata, que também estão lesionados, evoluíram em suas respectivas recuperações. O equatoriano sentiu alívio em desconforto na coxa direita e já realiza atividades leves, enquanto o brasileiro lesionou a mesma região, mas com problema muscular.

Apesar de também ter evoluído na recuperação, o lateral-esquerdo seguirá sob supervisão do Departamento Médico no retorno gradual aos treinamentos, conforme o 'Coluna do Fla'.

Já o Santos deve ter o retorno de Neymar, fora de combate desde o início de setembro, quando lesionou a coxa direita contra o Palmeiras, em jogo válido pela Copa do Brasil. Willian Arão também já se recuperou de dores na região do abdômen e deve ser titular no time comandado por Cuca.