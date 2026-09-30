Jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, será na Vila BelmiroDivulgação / X
Santos desistiu de proposta para mudar local de jogo, diz Flamengo
Em nota, Rubro-Negro afirmou que concordou com a alteração da Vila Belmiro para o Morumbis, mas o clube paulista acabou voltando atrás
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Flamengo aprova projeto com prefeitura de Maricá para futebol feminino
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