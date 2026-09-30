Camisa de Michael Jordan foi leiloada por R$ 63 milhões - Timothy A. Clary / AFP

Camisa de Michael Jordan foi leiloada por R$ 63 milhõesTimothy A. Clary / AFP

Publicado 30/09/2026 20:30 | Atualizado 30/09/2026 20:34

A camisa usada por Michael Jordan no terceiro jogo das finais da NBA de 1998 foi leiloada por 12,2 milhões de dólares (R$ 63 milhões), nos Estados Unidos. A casa de leilão "Joopiter" foi responsável pela operação, realizada nesta última terça-feira (29), e a peça foi arrematada pelo valor mais alto da história para um artigo esportivo utilizado pelo ex-jogador.

Michael Jordan usou a camisa no dia 7 de junho de 1998, na vitória do Chicago Bulls sobre o Utah Jazz por 96 a 54. Na ocasião, o astro marcou 24 pontos, três rebotes e duas assistências em 43 minutos jogados. Com a vitória no terceiro jogo, os Bulls abriram 2 a 1 na série. A equipe liderada por Jordan e Pippen conquistou o título após fechar a série em 4 a 2.

A final de 1998 marcou o último título de Michael Jordan e o último capítulo de uma geração histórica do basquete. Além do camisa 23, o Chicago Bulls contava com craques como Scottie Pippen e Dennis Rodman, e o técnico Phil Jackson. Na década de 90, os Bulls conquistaram todos os seus seis títulos com os tricampeonatos de 1991, 1992 e 1993, e depois em 1996, 1997 e 1998.

Michael Jordan é considerado o maior jogador da história do basquete. Dono de seis títulos e seis MVP das finais da NBA, o lendário camisa 23 também conquistou cinco MVPs de temporada regular e liderou a liga em pontos em dez ocasiões. Ele também conquistou as medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1984 e 1992, além de ter sido peça fundamental para a globalização da NBA.

Fora das quadras, Michael Jordan é uma das figuras do esporte mais comercializadas na história. Ele teve uma marca criada pela Nike, chamada "Air Jordan", e foi o protagonista do filme "Space Jam", de 1996. Após a aposentadoria, foi dono do Charlotte Hornets, na NBA. Em 2023, vendeu sua participação por 3 bilhões de dólares (R$ 14,2 bilhões). A sua fortuna é estimada em 4,3 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões).