José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP
Mourinho opina sobre CR7 após saída de Portugal: 'Não é mais o mesmo'
Além de comentar atitude do astro, treinador do Real Madrid aproveitou a deixa para elogiar a postura de Jorge Jesus perante a polêmica
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Craque português não entrou em campo na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27), e entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus
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