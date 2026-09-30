José Mourinho, atual técnico do Real Madrid - Josep Lago / AFP

José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 30/09/2026 19:58

Ex-técnico de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, José Mourinho opinou sobre a decisão do jogador de deixar a concentração da seleção de Portugal . O treinador do time da capital espanhola disse, em coletiva, que o atacante é um vencedor e tem um ego por conta de seu nome e conquistas, mas que, mesmo assim, precisa aprender a domá-lo.

"Cristiano é Cristiano. Ele é um vencedor. Ele tem esse ego porque, por 20 anos, esse ego produziu gols, títulos, recordes. Tudo bem. Mas agora ele precisa domá-lo. O jogo não está esperando por ele. O corpo não é mais o mesmo. Todo mundo sabe disso", afirmou.

Mourinho ainda elogiou Jorge Jesus, que está no centro do entrave com o camisa 7, e ressaltou que o treinador da seleção portuguesa sabe lidar com grandes personalidades."Ele (Jorge Jesus) não tem medo. Se ele decide algo, é porque acha que é o melhor para a equipe, não para a imagem de um jogador", comentou.

A situação que culminou na saída de Cristiano Ronaldo se iniciou no último confronto de Portugal pela Liga das Nações. Diante da Noruega, o atleta ficou no banco durante toda a partida. Jorge Jesus havia combinado com o atacante que ele entraria nos últimos 30 minutos, mas mudou de ideia durante o jogo.

O centroavante titular na partida foi Gonçalo Ramos, que marcou o gol da vitória e teve outro anulado, o que fez o treinador mantê-lo em campo. No jogo anterior, contra o País de Gales, ele iniciou como reserva e saiu do banco para entrar no lugar de Cristiano Ronaldo, jogando por apenas 23 minutos, sem grande atuação.

"Cristiano não pode competir como antes. Essa é a realidade, não desrespeito. Nessa fase, o valor dele é diferente. Liderança. Presença. Ajudando os jovens no vestiário. Esse é o papel agora. Não exigindo começar todo jogo, como se ainda tivesse 28 anos. Se ele entender isso, ainda pode ser importante. Se não… então o acampamento se torna sobre um homem só em vez de sobre a Portugal. E isso nunca funciona" finalizou Mourinho.