Messi conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas Américas pela seleção argentina - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas Américas pela seleção argentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/09/2026 19:50 | Atualizado 30/09/2026 19:50

A Universidade de Buenos Aires (UBA) concederá ao astro argentino Lionel Messi seu mais alto título honorífico, em reconhecimento à sua trajetória esportiva e à sua representação do país.

A distinção ao capitão será entregue na próxima terça-feira (6), antes da partida de despedida de Messi da seleção no estádio Monumental de Buenos Aires, informou a instituição nesta quarta.



O Conselho Superior da UBA aprovou por unanimidade a homenagem e destacou que a trajetória do jogador constitui "um exemplo de excelência, perseverança, humildade e conduta ética".



O craque conduziu a Argentina aos títulos da Copa América de 2021, da Finalíssima de 2022, da Copa do Mundo do Catar de 2022 e da Copa América de 2024, além dos vice-campeonatos mundiais de 2014 e 2026.



Messi é "exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional", declarou o reitor Ricardo Gelpi, citado no comunicado.



No amistoso contra o Benin, o camisa 10 encerrará, aos 39 anos, mais de duas décadas de história com a seleção argentina, da qual é o maior artilheiro (125 gols), líder em assistências (68) e recordista de partidas disputadas (207).



A trajetória de Messi pela Argentina

Lionel Messi fez sua estreia pela Argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005. Na ocasião, venceu por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã. Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis.

À época, o camisa 10 chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração do meia-atacante aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum que já durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista do craque pela seleção.

Em 2022, Lionel Messi faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.

O craque ainda garantiu mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para levar a Albiceleste à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0. O camisa 10 é o maior artilheiro da história da equipe nacional, com 125 gols em 207 partidas.