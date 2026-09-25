Messi em ação durante jogo da seleção argentina, na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Messi em ação durante jogo da seleção argentina, na Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 25/09/2026 15:50





No início da noite desta quinta-feira (24), por volta das 18h (horário local), começaram as vendas no site Deportick e, por volta das 19h30, já havia esgotado. Os ingressos custaram a partir de R$ 305 até R$ 1.628. Diante da expectativa de que os ingressos se esgotariam rapidamente, antes mesmo do início das vendas, foi anunciado um Fan Fest para a despedida de Messi, na Cidade Universitária, a poucos metros do Monumental. O jogo de despedida de Lionel Messi pela seleção argentina contra Benim promete casa cheia. A carga de ingressos colocada à venda para o confronto, que acontecerá no próximo dia 6 de outubro, no Monumental de Núñez, foi esgotada uma hora e meia depois da abertura das vendas.No início da noite desta quinta-feira (24), por volta das 18h (horário local), começaram as vendas no site Deportick e, por volta das 19h30, já havia esgotado. Os ingressos custaram a partir de R$ 305 até R$ 1.628. Diante da expectativa de que os ingressos se esgotariam rapidamente, antes mesmo do início das vendas, foi anunciado um Fan Fest para a despedida de Messi, na Cidade Universitária, a poucos metros do Monumental.

Outros compromisso da seleção Argentina

Antes da despedida de Messi, a seleção argentina terá dois compromissos. Primeiro, enfrentará a Bolívia, no dia 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Depois, o duelo será contra Burkina Faso, no dia 3 de outubro, no Monumental.

A trajetória de Messi pela Argentina

Lionel Messi fez sua estreia pela Argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005. Na ocasião, venceu por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã. Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis.

À época, o camisa 10 chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração do meia-atacante aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum que já durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista do craque pela seleção.

Em 2022, Lionel Messi faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.

O craque ainda garantiu mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para levar a Albiceleste à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0. O camisa 10 é o maior artilheiro da história da equipe nacional, com 125 gols em 207 partidas.