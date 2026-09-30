Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/09/2026 18:40

um dos protagonistas na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta última terça-feira (29), participando de três dos quatro gols feitos pela Seleção. A atuação rendeu muitos elogios de Caio Ribeiro, ex-jogador do Flamengo e comentarista do Grupo Globo, durante o programa "Seleção Sportv". Danilo Santos foipor 4 a 2 sobre a Austrália, nesta última terça-feira (29), participando de três dos quatro gols feitos pela Seleção. A atuação rendeu muitos elogios de Caio Ribeiro, ex-jogador do Flamengo e comentarista do Grupo Globo, durante o programa "Seleção Sportv".

O jogador já havia se destacado durante sua participação na Copa do Mundo que ocorreu no meio deste ano. Na opinião de Caio Ribeiro, essa melhora de rendimento tem ligação direta com a mudança de posicionamento em campo, saindo da posição de volante e atuando praticamente como um meia-armador.

"Teve uma coisa que me deixou muito feliz que é como o Danilo joga mais adiantado. O Danilo como segundo homem ou como primeiro homem posicionado ao lado do Bruno Guimarães, com mais funções defensivas, ele vai te entregar, porque tem muita qualidade. Ele jogou quase como um 10, e acho que a gente está com dificuldade para encontrar esse cara", disse.

Ainda sobre esse tema, o comentarista acrescentou que esse avanço de posição torna o meio-campista um dos atletas mais participativos no terço ofensivo do campo. Na temporada, Danilo é um dos protagonistas do Botafogo e soma 12 gols em 35 jogos, sendo essa a fase mais goleadora da carreira.

"O Danilo jogou como um 10, jogou mais adiantado, e na hora que a gente vê os melhores momentos, ele participa de quase todas as ações ofensivas. Ele serve e pisa na área, ele finaliza", exaltou Caio, detalhando as características do meia ao longo do jogo.

Por fim, o ex-jogador citou novamente Danilo quando analisava a forma que a seleção brasileira atuou na vitória contra a Austrália, fazendo um paralelo com a Argentina de Lionel Scaloni. O comentarista destacou que Danilo exerceu a função que Messi também faz.

"O Brasil era um time de um repertório de uma nota só, mas agora não. Agora a gente está jogando como a Argentina vem fazendo há pelo menos dez anos, com a aproximação dos meias. E a gente não tem um meia como a Argentina tem. Quem fez esse papel foi o Danilo", finalizou o comentarista.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza