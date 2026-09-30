Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Ex-Flamengo elogia atuação de Danilo em amistoso contra Austrália
Meio-campista alvinegro participou de três dos quatro gols marcados pela Seleção, e posicionamento mais ofensivo do jogador foi destaque
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