Ziyech estreou pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Ziyech estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/09/2026 18:11

novo documentário da "Botafogo Films", lançado em homenagem ao marroquino, o chefe dos olheiros do alvinegro, Brunno Noce, declarou que o jogador já estava no radar do clube há pelo menos um ano, enquanto ainda estava no Besiktas, da Turquia. Reforço do Botafogo, Hakim Ziyech era um sonho antigo. Durante o, lançado em homenagem ao marroquino, o chefe dos olheiros do alvinegro, Brunno Noce, declarou que o jogador já estava no radar do clube há pelo menos um ano, enquanto ainda estava no Besiktas, da Turquia.

foi anunciado pelo Botafogo no dia 10 de setembro e chegou custos após rescindir com o Wydad Casablanca, do Marrocos. Nesta temporada, havia feito 16 partidas, somando nove gols e duas assistências. Porém, não estava satisfeito no clube e decidiu negociar a rescisão para assinar com o Glorioso. O meio-campista marroquinoe chegou custos após rescindir com o Wydad Casablanca, do Marrocos. Nesta temporada, havia feito 16 partidas, somando nove gols e duas assistências. Porém, não estava satisfeito no clube e decidiu negociar a rescisão para assinar com o Glorioso.

Em entrevista ao documentário "Ziyech: A Estrela do Marrocos", feito exclusivamente para a chegada do jogador, o olheiro Brunno Noce aproveitou para detalhar todo o percurso até concretizar a contratação do jogador.

"A gente já vem seguindo o Ziyech há algum tempo, desde que ele deu indicativos de que sairia do futebol turco, ainda em 2025. A gente já estava monitorando a situação dele, porque sempre achamos um jogador interessante", afirmou o dirigente.

Além dele, o diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho também aproveitou para comentar e projetar quais eram as expectativas atuais sobre Ziyech.

"É um atleta que vem para suprir algumas deficiências nossas, um atleta que é muito agudo, que busca o gol, tem uma técnica extremamente apurada, consegue atuar tanto pela ponta direita mais agudo quanto vindo para dentro também, consegue fazer um camisa 10", garantiu o diretor.

Carreira estrelada

Hakim Ziyech nasceu na Holanda, mas é filho de dois marroquinos. Iniciou suas categorias de base pelo Heerenveen e depois se transferiu para o Twente, ambos do mesmo país. Porém, só foi ganhar destaque internacional com sua chegada ao Ajax.

Por lá conquistou a liga e a copa holandesa, ambas na temporada 2018/19, e neste mesmo ano foi um dos principais jogadores do grupo memorável que chegou às semifinais da Liga dos Campeões, batendo o Real Madrid por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, nas oitavas de final. O Ajax ainda passou pela Juventus nas quartas e caiu para o Tottenham na semifinal.

Depois disso, foi para o Chelsea, clube em que se consagrou como campeão do Mundial de Clubes em 2021, além de campeão da Liga dos Campeões neste mesmo ano, fechando sua passagem com 107 jogos, 14 gols e 13 assistências. Após a passagem no futebol inglês, o marroquino ainda vestiu as camisas de Galatasaray, Al-Duhail e Wydad Casablanca, até chegar em sua equipe atual, o Botafogo.

Pela seleção marroquina, Hakim Ziyech é considerado como um ídolo pela torcida. Convocado para a Copa de 2018, foi titular em todos os jogos, mas foi eliminado ainda na fase de grupos. Mas sua idolatria surge em 2022, por ser um dos responsáveis pela melhor campanha da história de uma federação africana na Copa do Mundo, sendo esse o quarto lugar.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza