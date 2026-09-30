Jorge Jesus comandou Neymar entre agosto de 2023 e janeiro de 2025 - Atta Kenare / ATP

Jorge Jesus comandou Neymar entre agosto de 2023 e janeiro de 2025Atta Kenare / ATP

Publicado 30/09/2026 17:24 | Atualizado 30/09/2026 17:27

Ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus tem sido pivô de polêmica com Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. CR7 se irritou por não ter entrado em campo contra a Noruega, no último domingo (27), e deixou a delegação nesta quarta (30), em meio a série de declarações do Mister . No entanto, esta não foi a primeira vez que o treinador bateu de frente com um astro. Em 2025, ele viveu conflito com Neymar que deixou o meia de fora dos planos do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Jorge Jesus recorda 'tu finish' a Neymar

Apresentado como novo treinador da seleção portuguesa, em julho deste ano, Jorge Jesus desenterrou tensão vivida com Neymar no Al-Hilal para prever o clima da relação com Cristiano Ronaldo. Na fala, além de antecipar a postura de "o que eu achar melhor será feito", reproduzida nesta semana, o Mister relembrou ultimato direcionado ao meia brasileiro.

"Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro, que é o Messi. Treinei o Neymar e treinei o Ronaldo. Ao Neymar, um dia eu disse assim: "Tu Finish" (Você acabou), ok? O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim será feito", recordou o treinador.

Entenda contexto da tensão com o brasileiro

O "tu finish" lembrado por Jorge Jesus foi apenas o ponto final de uma tensão que durou meses. Neymar foi comandado pelo português no Al-Hilal entre agosto de 2023 e janeiro de 2025, mas praticamente não participou dos títulos da equipe no período. Logo em outubro do primeiro ano, depois de apenas cinco partidas, o meia sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo.

Com isso, ficou fora de combate até outubro do ano seguinte. No período, mesmo sem o camisa 10, o Al-Hilal embalou sequência de 28 vitórias consecutivas que virou até recorde mundial , o que fez o Mister subir o tom nas declarações. "Ele [Neymar] tem mais paixão por outras coisas. Põe essas outras coisas da vida privada dele à frente", disse, em fevereiro de 2024, enquanto o meia se recuperava no Brasil.

Logo na reestreia, Neymar voltou a se lesionar, agora com problema na coxa, e adiou o retorno definitivo. Frustrado com a indisponibilidade recorrente do brasileiro, Jorge Jesus abriu o jogo em entrevista coletiva no começo de 2025: "Não está fácil. Fisicamente (Neymar) não tem conseguido acompanhar a equipe".

Discordância com o Mister e saída do Al-Hilal

O principal motivo para a rescisão de Neymar com o Al-Hilal depois da recuperação foram os planos de Jorge Jesus para o resto da temporada 2024/25. O Mister optou por não inscrevê-lo no Campeonato Saudita, em virtude do limite de estrangeiros. Enquanto isso, do outro lado, o brasileiro se considerava apto fisicamente e queria voltar a ter sequência de jogos depois do longo período lesionado.

A ideia do técnico era contar com ele apenas na Liga dos Campeões Asiática e no Mundial de Clubes, mas o meia não aceitou ficar fora da liga. Por isso, rompeu contrato com o Al-Hilal em janeiro de 2025, depois de jogar apenas sete partidas pelo clube. Em entrevistas seguintes, depois de assinar sem custos com o Santos, o meia demonstrou ter ficado chateado com as escolhas e críticas de Jorge Jesus.