Jorge Jesus em coletiva de apresentação à seleção de PortugalReprodução / YouTube
Jorge Jesus valoriza CR7 e relembra conversa com Neymar: 'Você acabou'
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Atacante é de João Pessoa, na Paraíba, mas tem forte ligação com o munícipio localizado no litoral sul potiguar
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