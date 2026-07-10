Jorge Jesus em coletiva de apresentação à seleção de Portugal - Reprodução / YouTube

Jorge Jesus em coletiva de apresentação à seleção de PortugalReprodução / YouTube

Publicado 10/07/2026 15:08

Portugal - Novo treinador da seleção portuguesa , Jorge Jesus chegou ao país com declarações fortes. Em entrevista coletiva, o comandante exaltou Cristiano Ronaldo e disse que irá conversar com ele para entender seus próximos passos na seleção. Além disso, relembrou uma conversa dura com Neymar, nos tempos em que treinou o brasileiro.

"Ainda não falei com o Cris. Ele nunca vai ser um problema para a seleção, ele é um símbolo do futebol português e vai ficar sempre na história. Eu tive um grande prazer em trabalhar com ele neste último ano. Fácil trabalhar com ele", disse Jesus sobre CR7, antes de tratar sobre as chances de o astro seguir na seleção portuguesa.

"Será uma conversa que terei com ele, o que ele quer fazer para o futuro da carreira dele. Sei que quer continuar a jogar no Al Nassr, ele sempre me disse que vai acabar a carreira dele lá. Agora, o Cris, como todos, a partir do momento que estiver jogando e tiver condições de ser convocado, eu farei, dentro do que eu achar que será melhor para a seleção", declarou o comandante.

Por fim, Jorge Jesus relembrou o período em que treinou CR7 no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o comparou com Neymar. O técnico, que trabalhou com o brasileiro no Al-Hilal entre 2023 e 2025, o tratou como um dos três melhores do mundo, mas relembrou uma conversa séria entre os dois. O papo se referia à sequência de lesões sofridas pelo camisa 10 sob seu comando.

"Não tinha certeza se colocaria Cristiano para jogar sempre. Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro, que é o Messi. Treinei o Ronaldo. Ao Neymar um dia eu disse assim: 'Tu Finish' (Você acabou). O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim que será feito", completou o treinador português.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza