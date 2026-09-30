Sadio Mane despediu-se da seleção de Senegal com duas Copas disputadas e o título da Copa Africana de Nações de 2021Fran Santiago / Getty Images via AFP
Decisão sobre Copa Africana ganha data, após Senegal pedir recurso
Mesmo com vitória em campo, a seleção de Marrocos foi considerada como campeã oficialmente por conta de abandono do adversário
Treinador admite erro em queda para o Flamengo na Libertadores
Comandante do Cruzeiro, Artur Jorge assumiu que deveria ter feito mudanças na equipe no jogo de volta, no Maracanã, pelas oitavas de final
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Presidente do Vasco foi direto sobre palco da semifinal da Sul-Americana: se São Januário for inviável, ele entrará na Justiça pelo 'Maraca'
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Presidente da Fifa vê acabar suporte de seu país-natal, mas consegue estabelecer diálogo com federações da Uefa, Concacaf e AFC
Restrições de agência de fair play não afetam venda da SAF do Vasco
Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) havia restringido negociações entre o clube e a Crefisa
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Cristiano Ronaldo deixou a seleção nesta quarta-feira (30), depois de polêmica com o técnico Jorge Jesus, e prometeu dar explicações
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Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol prevê suspensão de seis meses para jogadores que abandonem a concentração
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