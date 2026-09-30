Sadio Mane despediu-se da seleção de Senegal com duas Copas disputadas e o título da Copa Africana de Nações de 2021 - Fran Santiago / Getty Images via AFP

Sadio Mane despediu-se da seleção de Senegal com duas Copas disputadas e o título da Copa Africana de Nações de 2021Fran Santiago / Getty Images via AFP

Publicado 30/09/2026 17:15

seleção senegalesa apresentou um recurso, que foi acatado, pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), a respeito da legitimidade do título da Copa Africana das Nações, concedido a Marrocos mesmo com derrota em campo. O tribunal dará a decisão sobre o recurso no dia 8 de outubro. , que foi acatado, pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), a respeito da legitimidade do título da Copa Africana das Nações, concedido a Marrocos mesmo com derrota em campo. O tribunal dará a decisão sobre o recurso no dia 8 de outubro.

No jogo que ocorreu em janeiro deste ano, a seleção marroquina foi considerada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como campeã por WO (desistência). A entidade entendeu que a seleção de Senegal havia abandonado o campo nos minutos finais da partida.

Explicação do jogo

A Copa das Nações Africanas de 2026 foi sediada por Marrocos, entre o final do mês de dezembro de 2025 e janeiro deste ano. O duelo da final foi a seleção marroquina, o próprio anfitrião e Senegal, seleções que tem um longo histórico de rivalidade, dentro e fora de campo.



Em uma partida muito física e truncada, o jogo que ia se encaminhando para a prorrogação viu seu roteiro mudar completamente nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, os senegaleses marcaram o gol que daria o título para o país, mas que foi anulado após revisão do VAR.

Praticamente no lance seguinte, o árbitro assinalou pênalti para os adversários, em um lance que gerou muitas controvérsias. Diante da situação, o técnico de Senegal, Pape Thiaw mandou a sua equipe se retirar de gramado. Depois de 14 minutos, o capitão Sádio Mané convenceu todos a voltarem.

Brahim Días bateu o pênalti, mas perdeu, na tentativa de fazer uma "cavadinha". Assim o jogo foi levado para a prorrogação e, aos três minutos, Pape Gueye marcou e garantiu o titulo para Senegal. Contudo, dois meses depois do apito final, a CAF decidiu considerar Marrocos como o campeão oficial do torneio, baseado nos artigos 82 e 84 da competição.

O artigo 82 determina que "se, por qualquer motivo, uma equipe deixar o campo antes do término programado da partida sem a permissão do árbitro, será considerada perdedora e será definitivamente eliminada da competição". Já o artigo 84 diz: "a equipe que violar as disposições dos Artigos 82 e 83 será permanentemente excluída da competição" e "perde a partida por 3 a 0".

Decisão final

Com a decisão de considerar Senegal como culpado e de que o campeão legítimo seria Marrocos, os dirigentes senegaleses entraram com recurso para anular a decisão. A audiência ocorrerá com as portas fechadas, mas nenhuma decisão que possa ocorrer no dia da audiência será tratada como definitiva. A data do julgamento do recurso ocorrerá no dia 8 de outubro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza