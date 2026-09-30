Presidente do Barça, Joan Laporta, terá dor de cabeça após a Data-Fifa - AFP

Presidente do Barça, Joan Laporta, terá dor de cabeça após a Data-FifaAFP

Publicado 30/09/2026 10:25

Leia mais: Raphinha mantém participação de gols em todos os jogos da temporada

“É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas”, disse o mandatário, em entrevista à ‘Catalunya Ràdio’.



Por precaução, o jogador foi cortado da Seleção e retornará ao clube catalão para iniciar tratamento intensivo junto ao departamento médico. Sendo assim, não estará à disposição de Carlo Ancelotti para enfrentar a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.

Raphinha é o grande nome do Barcelona neste começo de temporada no futebol espanhol. O atacante passa por fase iluminada, com 14 gols e três assistências em oito jogos, todos entre os titulares.

Novo incômodo na coxa direita







Ele só atuou no empate com Marrocos (1 a 1) e na vitória sobre o Haiti (3 a 0), quando se machucou na reta final do primeiro tempo e foi substituído. Raphinha sofreu com problemas na mesma região durante a temporada passada. O atacante, inclusive, lesionou a coxa direita na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e não conseguiu mais entrar em campo ao longo do torneio internacional.Ele só atuou no empate com Marrocos (1 a 1) e na vitória sobre o Haiti (3 a 0), quando se machucou na reta final do primeiro tempo e foi substituído.

Os números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.



. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos

. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos

. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos

. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos

. 2026/27: 14 gols e 3 assistências em 8 jogos