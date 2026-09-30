Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa nesta quarta-feira (30) - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa nesta quarta-feira (30)Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 30/09/2026 21:35

Cristiano Ronaldo chocou o mundo do futebol ao deixar a concentração de Portugal nesta quarta-feira (30) . Irritado com o técnico Jorge Jesus por não ter entrado em campo na última partida, contra a Noruega, o astro anunciou a decisão por meio de publicação no Instagram e prometeu "dizer a verdade a todos os portugueses" em breve. A notícia caiu como uma "bomba" na imprensa internacional.

Foi assim que o "Olé", um dos principais portais esportivos da argentina, definiu o ocorrido. "Bomba em Portugal", escreveu o veículo, antes de levantar a hipótese: "Será seu adeus definitivo da seleção?". Aos 41 anos, Cristiano não ficava fora de um jogo do combinado português desde junho de 2024 , quando foi relacionado e não utilizado em amistoso contra a Croácia.

Na Espanha, o "As" deu ênfase ao anúncio do craque. "A lenda portuguesa tentou dar explicações sobre a saída repentina, mas suas palavras foram enigmáticas", escreveu o jornal. Além disso, o veículo comentou a repercussão do ocorrido.

"Todos os veículos portugueses foram seguindo a notícia minuto a minuto, os canais de televisão fizeram programas especiais e, pouco a pouco, os sites de meio mundo foram entendendo o que estava acontecendo na concentração da seleção", completou.

O também espanhol "Marca" opinou sobre o comunicado oficial publicado pela seleção para anunciar a saída do craque: "Sem dar explicações demais, para não dizer nenhuma, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou o adeus de Ronaldo à seleção".

"A Federação Portuguesa de Futebol informa que o internacional português Cristiano Ronaldo deixou o estágio da Seleção Nacional, que decorre em Copenhaga. A preparação dos encontros frente à Dinamarca e à Noruega, este último a disputar no Estádio do Dragão, prosseguirá nos termos previstos, com os restantes 24 jogadores convocados. Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos da Seleção Nacional e na concretização dos objetivos definidos", escreveu a federação no comunicado.

Por fim, o jornal português "Record" trouxe luz à "quebra de silêncio" de CR7. O texto publicado pelo astro tomou as atenções do portal, que passou a cobrir cada passo do jogador desde então. A última atualização foi de que o avião particular de Ronaldo já deixou Copenhague, na Dinamarca, onde a seleção portuguesa se concentrava, com destino a Madri, na Espanha.