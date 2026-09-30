Conmebol ainda vai anunciar quando começam as Eliminatórias da Copa de 2030 - Divulgação / Conmebol

Conmebol ainda vai anunciar quando começam as Eliminatórias da Copa de 2030Divulgação / Conmebol

Publicado 30/09/2026 16:42

forma de disputa das edições recentes, incluindo a presença do trio, que apenas participará para completar os 10 times, com as 18 rodadas.

A Conmebol já sabe como serão as Eliminatórias para a Copa de 2030, que já tem Argentina, Paraguai e Uruguai garantidos, que sediarão três jogos da fase de grupos . A entidade definiu manter a, incluindo a presença do trio, que apenas participará para completar os

A confirmação do regulamento ainda depende de aprovação das confederações, em reunião que deve acontecer no mês de outubro. Entretanto, essa questão não deve ser problema e o anúncio deve acontecer logo depois.



Com três seleções já confirmadas na Copa do Mundo, as Eliminatórias sul-americanas terão apenas três vagas diretas e mais uma para a repescagem mundial. A Conmebol, inclusive foi avisada pela Fifa que não teria aumento de seleções classificadas. As informações são da ESPN da Argentina.



Com essa definição, Brasil, Colômbia e Equador são as favoritas para se garantirem no próximo Mundial, em 2030. Correm por fora Bolívia, que em 2026 foi eliminada pelo Iraque na repescagem mundial, Venezuela, Peru e Chile.



Já Argentina, Paraguai e Uruguai disputarão as partidas como se fossem amistosos de preparação. Eles também farão parte da tabela de classificação.



Quando começam as Eliminatórias da Copa



Ainda não há confirmação de quando serão os primeiros jogos, mas a previsão inicial é que comecem no 2º semestre de 2027 e terminem em 2029.



Poucos jogos na América do Sul



Já confirmados na próxima Copa do Mundo, Argentina, Uruguai e Paraguai sediarão apenas uma partida cada. A ideia da Fifa é fazer uma celebração em homenagem aos 100 anos do torneio, cuja primeira edição aconteceu nos estádios uruguaios, em 1930.



Cada seleção sul-americana jogará a estreia em casa. Os palcos serão o Centenário, em Montevidéu, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o Osvaldo Domínguez Dibb, que está em construção em Assunção em projeto da Conmebol e do Olimpia.



O restante da fase de grupos e do mata-mata será em Portugal, Espanha e Marrocos. Por isso, a Fifa planejou um calendário especial para as seis seleções que iniciarão a caminhada na América do Sul, com mais de 10 dias de intervalo até voltarem a campo pela segunda rodada do Mundial.