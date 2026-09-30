Conmebol ainda vai anunciar quando começam as Eliminatórias da Copa de 2030Divulgação / Conmebol
Conmebol define formato das Eliminatórias para Copa de 2030
Países da América do Sul só terão direito a três vagas diretas porque Argentina, Paraguai e Uruguai já estão garantidos
Quando começam as Eliminatórias da Copa
Poucos jogos na América do Sul
Conmebol define formato das Eliminatórias para Copa de 2030
Países da América do Sul só terão direito a três vagas diretas porque Argentina, Paraguai e Uruguai já estão garantidos
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Atacante, de 38 anos, tinha prazo de só retornar em novembro, mas tem chances de ser relacionado para encarar o Palmeiras na Libertadores
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