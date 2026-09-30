Germán Cano no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Germán Cano no CT Carlos CastilhoLucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/09/2026 15:41

De acordo com informações do portal "GE", Cano trabalha com a possibilidade de ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, em São Paulo, no próximo dia 21 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no segundo jogo da semifinal da Libertadores.

A previsão inicial era que Germán Cano só voltasse a ter condições de jogo lá pelo dia 10 de novembro. Ele sofreu uma lesão de grau 3 na partida de ida entre Fluminense e Platense, pelas quartas de final da Libertadores, no Maracanã, no último dia 8.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano pode estar vivendo seus últimos momentos no futebol. Ele tem contrato com o clube até o final da temporada e a tendência é que seu vínculo não seja renovado. O argentino pode encerrar sua carreira ou buscar um novo clube.

A lesão é mais uma nesta que é considerada a pior temporada de Cano pelo Fluminense. No total, ele entrou em campo em apenas 15 jogos e anotou um gol, o da vitória contra o Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 2, no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O camisa 14 chegou ao Fluminense em 2022 e marcou época com o título da Libertadores no ano seguinte, sendo artilheiro da competição e eleito o Rei da América. Nas duas primeiras temporadas, Cano anotou 84 gols em 131 partidas pelo Tricolor, sendo também bicampeão carioca e artilheiro do Brasileiro de 2022.

A partir de 2024, Cano passou a sofrer com lesões e sua média de gols diminuiu bastante. Em dois anos e nove meses, o atacante entrou em campo em 107 partidas e balançou as redes em 28 oportunidades.