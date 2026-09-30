Germán Cano no CT Carlos CastilhoLucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Fluminense
Cano volta a correr e pode ficar à disposição de Marcão mais cedo
Atacante, de 38 anos, tinha prazo de só retornar em novembro, mas tem chances de ser relacionado para encarar o Palmeiras na Libertadores
Felipe Melo pede título de 2023 para o Fluminense: 'Deem meu Mundial'
Ex-jogador, de 43 anos, fez parte do elenco tricolor que foi derrotado pelo Manchester City na final da competição naquele ano
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Sem prazo de validade, Fábio faz 46 anos com recordes pelo Fluminense
Experiente goleiro segue com desempenho decisivo e é importante para boas campanhas do Tricolor na Libertadores e no Brasileirão
Jovem do Fluminense explica estilo de Fred: 'Não vale só técnica'
Ídolo tricolor, de 42 anos, tem excelente começo como treinador da equipe sub-20 com sete vitórias e um empate até o momento
Marcão aproveita período sem jogos para observar base do Fluminense
Treinador esteve presente no clássico da categoria sub-20, contra o Flamengo, no último sábado (26), para acompanhar alguns jogadores
Guga e Soteldo voltam a treinar com elenco do Fluminense
Dupla, que não enfrentou o Corinthians, passou a última semana ausente das atividades, e retornou nesta terça-feira (29)
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