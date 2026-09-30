Fábio está no Fluminense desde o início de 2022 e fica até, ao menos, o fim de 2027 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fábio está no Fluminense desde o início de 2022 e fica até, ao menos, o fim de 2027Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/09/2026 13:12

decisivo para o time chegar à semifinal da Libertadores e ainda com tempo para seguir batendo recordes.

Fábio envelhece como vinho e melhora a cada nova temporada pelo Fluminense. Grande destaque e ídolo da torcida, o goleiro completa 46 anos nesta quarta-feira, 30 de setembro, como o segundo com mais defesas no Brasileirão , além de ser

Herói da classificação nas oitavas de final do torneio sul-americano, ao pegar dois pênaltis, e com intervenções importantes nas quartas, Fábio já soma 98 defesas no campeonato nacional. E pode ser ainda mais importante na busca pelo bicampeonato continental para seguir fazendo história pelo Tricolor e no futebol.



"Enquanto a idade pode representar um limite para muitos, ele segue fazendo dela apenas um número. Aos 46, segue mostrando sua excelência em campo. Decisivo. Insuperável. Incansável. Desde 2022, escrevendo seu nome na história deste clube. É uma honra desfrutar de todo o seu talento, ídolo. Obrigado por entregar tanto por essas cores. Feliz aniversário, Fábio 46 anos Deivson Lopes Maciel", postou o Fluminense.



Fábio pelo Fluminense

O interminável goleiro já conquistou quatro títulos desde que chegou em 2022, aos 41 anos, após deixar o Cruzeiro. Os principais foram a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024, além do Carioca em 2022 e 2023 em cima do Flamengo.



E com contrato até dezembro de 2027, pode ampliar não apenas essa galeria, como também os muitos recordes e marcas que vem alcançando desde que chegou ao Fluminense. Com 313 partidas disputadas, ele tem tudo para entrar no Top-10 de jogadores que mais vestiram a camisa do clube.



Isso pode acontecer até mesmo na próxima temporada, já que faltam 90 partidas para igualar Waldo, com 403. Para isso, ele precisará manter a média de atuar quase sempre, além do Tricolor precisar avançar de fases nas competições de mata-mata que disputar.



Um dos maiores da história do Fluminense, Fábio completa 46 anos nesta quarta-feira.



Enquanto a idade pode representar um limite para muitos, ele segue fazendo dela apenas um número.



Aos 46, segue mostrando sua excelência em campo. Decisivo. Insuperável. Incansável. Desde… pic.twitter.com/1AfsN0AThM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 30, 2026

Outros recordes do goleiro

Ainda no Tricolor, Fábio já é dono de várias marcas, que só crescem a cada partida que disputa. Ele é o mais velho campeão e também a atuar, feito que amplia desde fevereiro de 2022, quando superou Magno Alves.



Assim como é o mais experiente e também quem mais esteve em campo no Brasileirão e na Libertadores na história das competições. Fábio também estende a marca de ser o jogador com mais partidas no futebol mundial, o que alcançou em 2025, ao ultrapassar as 1.390 do goleiro inglês Peter Shilton.



Todos esses feitos também só foram possíveis graças à condição física privilegiada. Afinal, Fábio dificilmente se machuca e, por isso, está presente em quase todos os compromissos do Fluminense. Na temporada passada, por exemplo, atuou em 74 jogos e ainda tornou-se o único jogador a disputar todos os minutos possíveis de um Brasileirão por pontos corridos, em 38 rodadas.



"Meu biotipo me favorece na recuperação. É fundamental não ter lesões. Eu sempre treinei muito, faço musculação. Os caras ficam abismados. Durmo pouco, mas é suficiente para recuperar. Durmo umas três horas. Uma época, no Cruzeiro, fizemos um teste de sono. Meu resultado foi maravilhoso. Meu sono é profundo. O que eu durmo é suficiente", disse Fábio em uma entrevista em 2024.



Sem previsão de se aposentar e com ainda muita lenha para queimar, o jogador de 46 anos ainda pode fazer mais história pelo Fluminense. E não apenas com números, mas também com títulos, a começar pela Libertadores de 2026. Faltam três partidas, o que não são nada para o goleiro.



