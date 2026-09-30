Fred em treino do Fluminense Sub-20 - Leonardo Brasil / Fluminense

Fred em treino do Fluminense Sub-20Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 30/09/2026 12:19

Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, iniciou muito bem sua passagem como técnico da equipe sub-20 do clube das Laranjeiras. O zagueiro Breno, de 19 anos, que faz parte do elenco tricolor, abordou sobre como é o estilo do artilheiro na sua nova função no futebol.

"Desde que botou o pé aqui, Fred vibra falando que não adianta ser reconhecido pela técnica e não competir. A gente comprou a ideia e encara todos os jogos como se fossem clássicos. O grande diferencial é nossa postura", disse em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no Ninho do Urubu, no último sábado (26), Breno chegou ao Fluminense aos sete anos pelo futsal, faz parte da geração que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17 em 2024.

"Meu diferencial na área é o posicionamento. Desde que chegou, Fred dá dicas muito importantes. Ele, como jogou muita bola e é ídolo do clube, vem trabalhando bastante jogadas e técnicas para a gente usar. Deus me abençoou e fui feliz. Na hora do gol, a sensação era de não saber nem como comemorar. Explodi de emoção e fui gritando para dar um abraço no Paulinho. Cresci ouvindo que Fla-Flu muda a vida e é muito especial", concluiu.

Desde que assumiu o comando do Fluminense Sub-20, Fred tem sete vitórias e um empate em oito partidas. Além do Flamengo, ele dirigiu o Tricolor na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0. O clube das Laranjeiras lidera o Campeonato Carioca Sub-20 com 22 pontos.

Ídolo do Fluminense com jogador, Fred iniciou sua carreira como técnico da base do Fortaleza, antes de chegar ao clube das Laranjeiras. O Eterno admitiu que sonha em ser técnico do profissional.

"Acho que esse processo seria maravilhoso para mim, daqui a alguns anos ter essa oportunidade. Não sabemos como vai ser ou se vai acontecer, mas me preparo para isso. Não por agora, mas me preparo para isso. Terminei meus cursos de treinador da CBF, da UEFA (A), e tem a Pro ainda que quero fazer e começa em julho do ano que vem. Então, estou bem calmo e trabalhando firme para me capacitar, para quando chegar essa oportunidade eu realizar esse sonho que é assumir o Fluminense", disse em entrevista à "ESPN".