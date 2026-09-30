Novak Djokovic em partida desta quarta-feira (30) - Adek Berry / AFP

Novak Djokovic em partida desta quarta-feira (30)Adek Berry / AFP

Publicado 30/09/2026 19:12





O esforço valeu a pena e lendário tenista ampliou o seu recorde ao sacramentar a 30ª vitória na competição. Maior campeão de Pequim, ele voltou a participar do torneio após um intervalo de 11 anos atrás de seu sétimo troféu. Uma vitória marcada pelo sofrimento. Assim pode ser sintetizada a estreia do sérvio Novak Djokovic no ATP de Pequim nesta quarta-feira. O ex-número 1 do mundo precisou pedir atendimento médico, mas teve foco suficiente para superar o português Nuno Borges, 49º do ranking, em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2) e, assim, avançar no torneio.O esforço valeu a pena e lendário tenista ampliou o seu recorde ao sacramentar a 30ª vitória na competição. Maior campeão de Pequim, ele voltou a participar do torneio após um intervalo de 11 anos atrás de seu sétimo troféu.





Na entrevista, o veterano de 39 anos disse que um dos segredos para superar o seu rival foi o saque. "Acho que sofri um pouco fisicamente no segundo set e realmente precisava do saque. Consegui fazê-lo funcionar e ele me ajudou muito nos momentos cruciais", afirmou o atual 11º do mundo.



Diante do cenário complicado (ele parecia ter dificuldades para respirar em alguns momentos do confronto), o sérvio afirmou que a eficiência no serviço foi fundamental para definir os pontos de forma rápida. "Sacar bem, ganhar pontos de graça com o primeiro saque e ter um alto percentual faz a vida ficar mais fácil. Neste nível, isso representa uma enorme vantagem", comentou. Leia mais: Haas confirma saída de Ocon e abre caminho para Rafael Câmara na F-1 Na entrevista, o veterano de 39 anos disse que um dos segredos para superar o seu rival foi o saque. "Acho que sofri um pouco fisicamente no segundo set e realmente precisava do saque. Consegui fazê-lo funcionar e ele me ajudou muito nos momentos cruciais", afirmou o atual 11º do mundo.Diante do cenário complicado (ele parecia ter dificuldades para respirar em alguns momentos do confronto), o sérvio afirmou que a eficiência no serviço foi fundamental para definir os pontos de forma rápida. "Sacar bem, ganhar pontos de graça com o primeiro saque e ter um alto percentual faz a vida ficar mais fácil. Neste nível, isso representa uma enorme vantagem", comentou.

A partida contou com um público estimado de 14 mil pessoas. Djoko exaltou a participação da torcida e disse se sentir muito à vontade quando joga em Pequim.



"O que tenho vivido aqui ao longo da minha carreira, com os torcedores, e a interação que tenho com eles, não encontro em nenhum outro lugar do mundo. A paixão, a lealdade e o compromisso que demonstram comigo são realmente extraordinários."



Na próxima rodada, o sérvio vai ter pela frente o anfitrião Bu Yumchaokete. O tenista, atual 104º do mundo, enfrenta Djokovic pela primeira vez no circuito profissional.

Sofrimento

Djokovic já havia passado mal na sua estreia no US Open, no último dia 31 de agosto, quando caiu para o argentino Mariano Navone por 3 sets a 2. Durante o confronto, o sérvio passou mal, vomitou em quadra e chegou a chorar no quinto set. "Eu detestava cada momento em que eu estava na quadra", disse o tenista, na ocasião, em tom de desabafo.