Gabriel Jesus em campo pelo Barcelona - AFP

Gabriel Jesus em campo pelo BarcelonaAFP

Publicado 30/09/2026 18:51

O começo de Gabriel Jesus no Barcelona tem sido bastante positivo , mas o brasileiro deseja mais. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o atacante, de 29 anos, está utilizando o período da paralisação da Data Fifa para melhorar sua forma física e ser mais importante para o elenco de Hansi Flick.

"Gabriel Jesus está trabalhando, ele está querendo usar essas três semanas de folga da competição para se sincronizar com o ritmo físico espetacular que o Barça demonstrou neste início de temporada. Treinando com os preparadores físicos, sessões personalizadas. Mas também para compreender plenamente as nuances do sistema de futebol que Flick idealizou para sua versão 3.0. Taticamente, este é um Barça que precisa ser compreendido", disse a publicação.

A publicação abordou os elogios que Pep Guardiola fez a Gabriel Jesus. O atacante, de 29 anos, encontrou no Barcelona a sintonia perfeita para o seu futebol, de acordo com o diário.

"Gabriel Jesus tem a vantagem de ser um jogador trabalhador e inteligente. Elogiado por Guardiola como um dos melhores atacantes na pressão alta do campo, ele trabalhou com treinadores de elite e é um indivíduo disciplinado. Dez anos depois de ter conseguido assinar com o Barça, ele se depara com uma grande oportunidade".

Na chegada ao Barcelona, Gabriel Jesus afirmou que está com "joelho perfeito", depois de ter ficado praticamente o ano de 2025 sem atuar. Ele se lesionou em janeiro do ano passado em um clássico entre Arsenal e Manchester United. Com um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o brasileiro ficou dez meses sem jogar. No total, Gabriel Jesus só participou de 37 minutos com a camisa do Barcelona. O pouco tempo nos jogos contra Valencia, Feyenoord e Racing Santander não impediram o brasileiro de anotar dois gols.

O Barcelona pagou algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e Gabriel Jesus assinou até junho de 2028. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa de 2018 e fez parte do grupo no Mundial de 2022.