Rodinei em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Rodinei compara Santos com Flamengo: 'Algo que arrepia diferente'
Lateral passou pelo Rubro-Negro e pelo Internacional, sendo bicampeão da Libertadores pelo clube; veterano voltou ao Brasil neste ano
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