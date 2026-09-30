Rodinei em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Rodinei em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 30/09/2026 13:42

O lateral-direito Rodinei, de 34 anos, chegou ao Santos e rapidamente se tornou peça importante na equipe do técnico Cuca. Com passagem marcante pelo Flamengo, o veterano voltou valorizado do futebol europeu e o acerto com o Peixe surpreendeu alguns. Ele explicou o motivo da sua escolha.

"Quando me perguntam o que me fez voltar para o Brasil eu sempre respondo que o a honra gigante de vestir uma camisa tão grande quanto a do Santos. Um lugar que tem Pelé e Neymar como ídolos para mim foi uma oferta incrível", afirmou em entrevista à "ESPN".

O lateral-direito citou, inclusive o Flamengo, em comparação com o Santos: "Fui jogador do Flamengo por 7 anos, joguei no Internacional, são camisas pesadas, históricas... Mas a camisa do Santos tem algo que arrepia diferente", opinou.

Rodinei conta que parte da surpresa se deve ao fato de que o Santos não vive um dos seus melhores momentos. Apesar disso, o lateral se disse muito feliz com a oportunidade de atuar pelo Peixe.

"Algumas pessoas me questionam porque voltei para um clube que não está tão organizado, por exemplo, e eu respondo que queria ser feliz, e estou sendo feliz aqui", disse.

Mesmo com tão pouco tempo, Rodinei contou que vem recebendo o calor dos torcedores santistas. O veterano admitiu que se surpreendeu com tanto carinho por parte dos alvinegros.

"Eu estou tendo uma recepção excelente, quando saio com a minha família, sou muito bem tratado, e foi algo que eu nem esperada, pelo tempo que fiquei fora do Brasil, e espero poder retribuir cada vez mais no Santos", contou.

Rodinei é mais um jogador histórico do Flamengo a fazer parte do atual elenco do Santos. Além dele, Gabigol e Willian Arão também defendem o clube paulista. Os três foram campeões brasileiros e da Libertadores pelo Rubro-Negro em 2019. Ele atuou pelo Olympiacos de 2023 até o meio de 2026.

Revelado pelo Avaí, Rodinei passou por Corinthians e Ponte Preta, antes de chegar ao Flamengo em 2016. No Rubro-Negro, o lateral viveu altos e baixos, sendo emprestado ao Internacional em 2020. Em 2022, ele viveu seu melhor momento pelo clube carioca, sendo titular e peça importante nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.