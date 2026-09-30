Iliyan Filipov foi morto em sua casa - Divulgação / Botev Plovdiv

Iliyan Filipov foi morto em sua casaDivulgação / Botev Plovdiv

Publicado 30/09/2026 11:41 | Atualizado 30/09/2026 12:03

Um crime tem abalado o esporte da Bulgária . O presidente do Botev Plovdiv, clube mais antigo do país foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (30). O empresário Iliyan Filipov, de 53 anos, teria sido morto por volta da 1h local em sua casa. As informações são de veículos da imprensa da Bulgária.

O dirigente foi atingido na cabeça. As investigações ainda estão em estágio inicial e até o momento não há suspeitos identificados publicamente. De acordo com informações da rádio local "Plovdiv", as autoridades trabalham com todas as hipóteses, incluindo a possibilidade de crime encomendado e de um assassinato relacionado a questões pessoais.

A Promotoria do país, no entanto, ainda não apontou uma motivação e informou que não há, até agora, a confirmação de que Filipov tivesse recebido ameaças. O dirigente é uma das figuras empresariais e desportivas mais influentes da Bulgária.

Iliyan Filipov era fundador e dirigente da PIMK, uma das grandes empresas búlgaras dos setores de transporte e construção. No futebol, assumiu o controle do Botev Plovdiv em junho do ano passado. O dirigente teve participação decisiva na recuperação financeira do clube. Seu nome também ficou ligado à reconstrução do estádio Hristo Botev. Após a notícia da morte, o Botev Plovdiv publicou uma nota lamentando a perda do presidente e destacou a sua contribuição para salvar o clube será lembrada na história da instituição.

Confira a nota oficial:

"O PFC Botev Plovdiv expressa sua profunda dor pelo trágico falecimento do presidente do clube, Iliyan Filipov.



A diretoria, os jogadores e os funcionários do clube expressam suas mais sinceras condolências à sua família, entes queridos e amigos.



Iliyan Filipov permanecerá para sempre parte da história do Botev Plovdiv. Sua contribuição para salvar o clube no verão de 2025 e sua dedicação à causa "amarela e preta" serão lembradas por todos em nossa família.



Seu nome permanecerá gravado em letras de ouro para as gerações futuras com a conclusão bem-sucedida da reconstrução do Estádio Hristo Botev, transformando-o na instalação esportiva mais moderna da Bulgária.

Neste momento difícil, todos nós apoiamos sua família, entes queridos e amigos.



Descanse em paz!"