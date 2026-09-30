Vozinha passa por mau momento depois da Copa do Mundo de 2026Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Com o destaque na competição, Vozinha acabou contratado pelo Colo-Colo. O goleiro assinou vínculo com o clube chileno por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada.
A relação de Vozinha com o sucesso
“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, disse o arqueiro, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’.
Bola de Ouro de 2026
Veja a falha de Vozinha diante de Ruanda
Reviravolta do Ruanda para a segunda derrota consecutiva de Cabo Verde no apuramento para a Taça das Nações Africanas #sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas #CaboVerde #Ruanda pic.twitter.com/miQ4fcuzZH— sport tv (@sporttvportugal) September 29, 2026
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