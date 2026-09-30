Vozinha passa por mau momento depois da Copa do Mundo de 2026Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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Theo Faria
Sensação da Copa do Mundo de 2026, Vozinha caiu de rendimento durante esta Data Fifa. O goleiro de Cabo Verde falhou nos últimos dois jogos da seleção, nas derrotas para Mali (3 a 1) e Ruanda (2 a 1), pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações.
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O arqueiro caiu nas graças dos torcedores depois de protagonizar boas atuações na campanha histórica dos cabo-verdianos no torneio internacional. Eles lutaram muito, mas foram eliminados pela Argentina na segunda fase ao perder por 3 a 2, na prorrogação.

Com o destaque na competição, Vozinha acabou contratado pelo Colo-Colo. O goleiro assinou vínculo com o clube chileno por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada.
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A relação de Vozinha com o sucesso

Vozinha, porém, mostrou estar incomodado com o momento que vive. Ele se tornou o goleiro mais seguido do planeta nas redes sociais, mas reclamou recentemente dos impactos negativos da popularidade em sua vida, principalmente pela falta de privacidade.

“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, disse o arqueiro, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’.
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Bola de Ouro de 2026

Vozinha ainda foi indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo na Bola de Ouro de 2026. Ele disputa o Troféu Yashin com outros nove arqueiros: David Raya, Dibu Martínez, Edouard Mendy, Gregor Kobel, Joan García, Matvey Safonov, Thibaut Courtois, Unai Simón e Yassine Bounou.
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