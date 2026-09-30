Vozinha passa por mau momento depois da Copa do Mundo de 2026 - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Vozinha passa por mau momento depois da Copa do Mundo de 2026Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 30/09/2026 11:19

Sensação da Copa do Mundo de 2026 Vozinha caiu de rendimento durante esta Data Fifa. O goleiro de Cabo Verde falhou nos últimos dois jogos da seleção, nas derrotas para Mali (3 a 1) e Ruanda (2 a 1), pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações.





Com o destaque na competição, O arqueiro caiu nas graças dos torcedores depois de protagonizar boas atuações na campanha histórica dos cabo-verdianos no torneio internacional. Eles lutaram muito, mas foram eliminados pela Argentina na segunda fase ao perder por 3 a 2, na prorrogação.Com o destaque na competição, Vozinha acabou contratado pelo Colo-Colo . O goleiro assinou vínculo com o clube chileno por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada.

A relação de Vozinha com o sucesso







“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, disse o arqueiro, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’. Vozinha, porém, mostrou estar incomodado com o momento que vive . Ele se tornou o goleiro mais seguido do planeta nas redes sociais, mas reclamou recentemente dos impactos negativos da popularidade em sua vida, principalmente pela falta de privacidade.“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, disse o arqueiro, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’.

Bola de Ouro de 2026

Veja a falha de Vozinha diante de Ruanda