Com Tite, Botafogo planeja elenco competitivo para 2027 - Vitor Silva/Botafogo

Com Tite, Botafogo planeja elenco competitivo para 2027Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2026 18:20 | Atualizado 30/09/2026 18:42

Com a chegada de Tite , o Botafogo iniciou um planejamento à longo prazo para fortalecer o seu nível de competitividade para as próximas temporadas. O desejo de montar bons elencos norteia o pensamento do Alvinegro e possíveis transferências das principais peças para o ano que vem não estão nos planos.

O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo, porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.

Álvaro Montoro, de 19 anos, foi escolhido pelo Cies Football Observatory, grupo de pesquisa especializado na análise estatística e econômica do futebol mundial, como o jovem mais valioso atuando na América do Sul. está avaliado em 37,4 milhões de euros, equivalente a R$ 220 milhões. O apoiador se valorizou bastante desde que chegou ao Botafogo. Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, o jovem foi comprado pelo Botafogo por cerca de 9 milhões de dólares (R$ 46,5 milhões) no ano passado.

Danilo, de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo, permaneceu no clube mesmo com uma proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) feita pelo Palmeiras. O Verdão deverá fazer uma nova investida em janeiro, mas o Botafogo não deseja negociá-lo.

Danilo chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental no elenco.



O jogador vive em 2026 a sua melhor temporada na carreira. No total, ele entrou em campo em 34 partidas, anotou 12 gols e deu três assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Ele voltou a ser convocado por Ancelotti depois da Copa do Mundo para os amistosos contra Austrália e Índia.



Novo técnico do Botafogo, Tite assinou contrato até dezembro de 2028. Ele estreou na derrota para o Mirassol, em São Paulo, pelo Brasileiro no último dia 19. Com a paralisação devido aos jogos da seleção brasileira, o Alvinegro só voltará a entrar em campo no próximo dia 7. O adversário será o Vasco no Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.



