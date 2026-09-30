Estádio Vinfast, antigo Trong Dong promete ser o maior do mundo e tem suas contruções adiantadas - VTC News

Estádio Vinfast, antigo Trong Dong promete ser o maior do mundo e tem suas contruções adiantadasVTC News

Publicado 30/09/2026 19:13

A construção do futuro estádio Trong Dong, localizado em Hanói, no Vietnã, segue a todo vapor. O local promete receber até 135 mil torcedores para suas partidas, o que a tornaria a maior arena da história do futebol, ultrapassando Rungrado Primeiro de Maio, da Coreia do Norte, que tem capacidade para 114 mil espectadores. As obras foram iniciadas no final de 2025 e, inicialmente, tinha previsão de ser inaugurado até agosto de 2028. Contudo, a previsão já caiu para o meio do ano de 2027.

Outra mudança que não estava prevista no começo do projeto era a respeito da mudança de nome do "colosso". O nome escolhido era Trong Dong, a sua tradução seria algo como "Tambor de Bronze", fazendo referência aos tradicionais e milenares tambores da cultura "Dông Son". Estes artefatos representam identidade histórica, força e união de toda a sociedade vietnamita.

Porém, ao longo do projeto, o conglomerado de empresas Vingroup optou por alterar o nome original para homenagear a VinFast, nome de uma grande marca de carros no Vietnã, que faz parte do grupo empresarial. Então, hoje, a nomeclatura oficial do estádio é VinFast Stadium.

Avanço das obras

A construção do projeto começou no final de 2025. Desde então, os avanços foram tão positivos que a previsão de entrega final já diminuiu em mais de um ano. No momento atual, é possível ver diversas torres que têm em torno de 80 metros no local, mas a expectativa é de que até o final de dezembro, toda a estrutura de concreto esteja pronta.

No total, o conglomerado espera gastar um valor maior que 925 trilhões de dong vietnamita (VND), o que daria algo bem próximo a R$ 185 bilhões. O investimento faz também de um projeto que visa modernização da infraestrutura vietnamita, que espera manter um grande crescimento econômico para os próximos anos.

Veja as imagens da construção do estádio abaixo

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti