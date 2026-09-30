Estádio Vinfast, antigo Trong Dong promete ser o maior do mundo e tem suas contruções adiantadasVTC News
Construção do maior estádio do mundo segue avançando; veja fotos
Local espera conseguir receber mais de 130 mil torcedores para partidas de futebol; previsão de entrega da estrutura é para agosto de 2028
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Djokovic passa mal, mas vence e amplia recorde no ATP 500 de Pequim
Apesar de ter precisado de atendimento médico, ex-número 1 do mundo superou o português Nuno Borges, 49º do ranking, por 2 sets a 0
Gabriel Jesus faz trabalho em Data Fifa para evoluir no Barcelona
Atacante, de 29 anos, que deixou o Arsenal, defende seu terceiro clube no futebol europeu e tem sua primeira experiência na Espanha
Ex-Flamengo elogia atuação de Danilo em amistoso contra Austrália
Meio-campista alvinegro participou de três dos quatro gols marcados pela Seleção, e posicionamento mais ofensivo do jogador foi destaque
Plata volta a treinar com o time e pode reforçar Flamengo
Jogador participou das atividades desta quarta-feira (30); no entanto, Jardim ainda tem peças importantes no departamento médico
Com Tite, Botafogo vai dificultar saídas de Montoro e Danilo em 2027
Jogadores estão sendo assediados por clubes do exterior, mas o planejamento alvinegro para a próxima temporada passa pelos dois atletas
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