Varela (E), Arrascaeta e Lino em comemoração do Fla pelo título carioca deste ano - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Varela (E), Arrascaeta e Lino em comemoração do Fla pelo título carioca deste anoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/09/2026 10:27 | Atualizado 29/09/2026 15:31

Flamengo

O presidente do, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, voltou a manifestar preocupação com os efeitos da Medida Provisória que restringe a atuação das casas de apostas no Brasil. Em entrevista à Flamengo TV, nesta segunda-feira (28), o dirigente citou, inclusive, o risco de comprometimento dos campeonatos estaduais diante da perda de receitas provenientes do mercado de bets.

Os exemplos de 2026 mostram a dimensão dessa relação.

No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca teve a Superbet como patrocinadora máster, incorporando a marca ao nome oficial da competição. Em São Paulo, a Rivalo firmou com a Federação Paulista de Futebol um acordo que incluiu propriedades comerciais do Paulistão e naming rights das Séries A2, A3, A4 e Copa Paulista, além de ações envolvendo 46 clubes. A própria FPF classificou o contrato como o maior patrocínio coletivo de sua história.



Em Minas Gerais, a Start Bet patrocinou oficialmente o Campeonato Mineiro, com exposição da marca nas placas e backdrops das 59 partidas da competição.



Embora os valores individuais desses contratos não tenham sido divulgados publicamente nas fontes consultadas, os acordos evidenciam o peso comercial das bets na estrutura dos estaduais. Com a retirada desse mercado, federações e clubes passam a enfrentar a necessidade de substituir, em curto prazo, receitas e propriedades comerciais que já estavam incorporadas ao calendário de 2026.