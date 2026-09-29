Varela (E), Arrascaeta e Lino em comemoração do Fla pelo título carioca deste anoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

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Fabrício Lopes
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, voltou a manifestar preocupação com os efeitos da Medida Provisória que restringe a atuação das casas de apostas no Brasil. Em entrevista à Flamengo TV, nesta segunda-feira (28), o dirigente citou, inclusive, o risco de comprometimento dos campeonatos estaduais diante da perda de receitas provenientes do mercado de bets.
BAP diz que Flamengo não fará contratações em 2027
Os exemplos de 2026 mostram a dimensão dessa relação.
No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca teve a Superbet como patrocinadora máster, incorporando a marca ao nome oficial da competição. Em São Paulo, a Rivalo firmou com a Federação Paulista de Futebol um acordo que incluiu propriedades comerciais do Paulistão e naming rights das Séries A2, A3, A4 e Copa Paulista, além de ações envolvendo 46 clubes. A própria FPF classificou o contrato como o maior patrocínio coletivo de sua história.

Em Minas Gerais, a Start Bet patrocinou oficialmente o Campeonato Mineiro, com exposição da marca nas placas e backdrops das 59 partidas da competição.
Diretor da Fatal Model confirma proposta enviada ao Flamengo
Embora os valores individuais desses contratos não tenham sido divulgados publicamente nas fontes consultadas, os acordos evidenciam o peso comercial das bets na estrutura dos estaduais. Com a retirada desse mercado, federações e clubes passam a enfrentar a necessidade de substituir, em curto prazo, receitas e propriedades comerciais que já estavam incorporadas ao calendário de 2026.