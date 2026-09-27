Vargem Grande, RJ, Brasil - CT George Helal.Fluminense enfrenta o Flamengo pela 8ª rodada do Campeonato Carioca sub-20 de 2026. FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC
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