Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, à esquerda de Gianni Infantino, mandatário da Fifa - Odd Andersen / AFP

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, à esquerda de Gianni Infantino, mandatário da FifaOdd Andersen / AFP

Publicado 29/09/2026 16:46





Grande opositor do presidente da Fifa, Ceferin voltou a atacar Infantino, embora sem mencioná-lo diretamente, durante a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (EFC), em Copenhague. O presidente da Uefa , Aleksander Ceferin, criticou duramente Gianni Infantino nesta terça-feira (29) pelo seu projeto fracassado de abrir a Fifa a investidores privados e afirmou que "o futebol não precisa de imperadores".Grande opositor do presidente da Fifa, Ceferin voltou a atacar Infantino, embora sem mencioná-lo diretamente, durante a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (EFC), em Copenhague.

Leia mais: Estado de Minas ajudará clubes patrocinados por bets com R$ 32 milhões



"Continuemos nos desenvolvendo, inovando e tornando nossos clubes e competições ainda mais eficientes, mas nunca nos esqueçamos de que o futebol é maior do que aqueles que o dirigem. Somos seus guardiões, não seus proprietários. Ninguém tem o direito de vender seu futuro", disse o dirigente do futebol europeu.



"Acredito que chegou o momento de dizer 'basta': o futebol não precisa de imperadores", continuou Ceferin, referindo-se ao presidente da Fifa, ausente do congresso e representado pelo secretário-geral Mattias Grafström. "Continuemos nos desenvolvendo, inovando e tornando nossos clubes e competições ainda mais eficientes, mas nunca nos esqueçamos de que o futebol é maior do que aqueles que o dirigem. Somos seus guardiões, não seus proprietários. Ninguém tem o direito de vender seu futuro", disse o dirigente do futebol europeu."Acredito que chegou o momento de dizer 'basta': o futebol não precisa de imperadores", continuou Ceferin, referindo-se ao presidente da Fifa, ausente do congresso e representado pelo secretário-geral Mattias Grafström.

Leia mais: Fifa acusa Uefa de assediar Infantino em disputa judicial



Ceferin comparou Infantino ao imperador do conto "A Roupa Nova do Rei", de Hans Christian Andersen.



"Todos nós conhecemos esta história. Um imperador está convencido de que veste um traje magnífico, um traje que, segundo ele, apenas os tolos ou os incapazes não conseguem ver", afirmou. Ceferin comparou Infantino ao imperador do conto "A Roupa Nova do Rei", de Hans Christian Andersen."Todos nós conhecemos esta história. Um imperador está convencido de que veste um traje magnífico, um traje que, segundo ele, apenas os tolos ou os incapazes não conseguem ver", afirmou.

Leia mais: 'Vou ganhar Libertadores e Copa como treinador', diz Felipe Melo



"Sua corte finge acreditar nessa história até que uma criança diz em voz alta o que todos podem ver: 'o imperador está nu'", acrescentou.



No final de agosto, a Uefa apresentou uma denúncia por "gestão desleal" contra Infantino, uma infração punível com cinco anos de prisão que exige comprovar que o acusado prejudicou intencionalmente os interesses da Fifa. "Sua corte finge acreditar nessa história até que uma criança diz em voz alta o que todos podem ver: 'o imperador está nu'", acrescentou.No final de agosto, a Uefa apresentou uma denúncia por "gestão desleal" contra Infantino, uma infração punível com cinco anos de prisão que exige comprovar que o acusado prejudicou intencionalmente os interesses da Fifa.