Jogadores do Brasil comemoram gol marcado por Vanderson sobre a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

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Estadão Conteúdo
A volta por cima da seleção brasileira em amistosos diante da frágil Austrália, desta vez com um resultado positivo, virou destaque ainda crítico na imprensa mundial. Depois de buscar uma igualdade por 1 a 1 no último lance no primeiro jogo, desta vez a equipe de Carlo Ancelotti jogou melhor e, apesar de alguns sustos, ganhou bem, por 4 a 2. Mesmo assim, o futebol apresentado ainda gera desconfiança mundo afora.
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Os jornais espanhóis destacaram a substituição de Raphinha, do Barcelona, machucado, e não se empolgaram com o resultado verde e amarelo. "Raphinha, substituído com desconforto, Endrick e Vinícius salvam os (comandados) de Ancelotti de uma vergonha", destacou o 'Marca'.

Depois de abrir o marcador, o Brasil levou dois gols em quatro minutos e ficou atrás por 2 a 1. Raphinha empatou de pênalti antes do intervalo, mas não voltou do descanso, preservado após acusar dores. A Seleção anotou duas vezes após a pausa e conseguiu triunfar.

Ainda em tom reticente, o 'Marca' demonstrou preocupação com o futuro brasileiro. "É evidente que o Brasil já não é a potência de outrora há anos. A Seleção vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 1990. No entanto, o fato de a Austrália ter complicado tanto a vida da equipe em duas ocasiões, num intervalo de poucos dias, só aumenta a preocupação."
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O 'Mundo Deportivo', de Barcelona, foi mais contido sobre o amistoso, sem análise crítica. "Brasil remonta com gols de Raphinha, que se retira com lesão, e Vinícius", foi a manchete, frisando os jogadores que atuam na Espanha.

O 'Diário As', de Madri, focou em Vinícius Júnior, de Real Madrid. "Vini, de menos para mais", foi a manchete. "Madridista fechou a remontada com o quarto gol da partida, de pênalti, deixando melhores impressões individuais", continuou o jornal, vendo um progresso no futebol da estrela.

Acostumado a ironizar os resultado brasileiros, o 'Diário Olé', da Argentina, desta vez mostrou-se mais sério e focou apenas no resultado. "Brasil reage e goleia a Austrália em seu segundo amistoso", trouxe. Ainda relembrou do fantasma da queda precoce na Copa do Mundo (oitavas de final diante da Noruega) e falou sobre a queda de rendimento após abrir 1 a 0. "Depois de um grande início, pouco a pouco foi se diluindo."
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O português 'A Bola' lamentou que o gol e a assistência de Circati, do Benfica, não tenham sido suficientes para a Austrália e destacou o poderio do adversário. "Na segunda etapa imperou a lei do mais forte e o Brasil voltou a ganhar vantagem", frisou, lembrando que a Austrália chegou a abrir 2 a 1.