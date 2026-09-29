João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momento - Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP

João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momentoMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 29/09/2026 13:30

João Fonseca perdeu uma posição na atualização desta semana do ranking da ATP e agora ocupa o 29º lugar, com 1.750 pontos. O brasileiro foi ultrapassado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina e, sem disputar torneios do circuito desde agosto, passou a ter a permanência no top 30 sob risco.

Situação no ranking



Com 1.750 pontos, João Fonseca precisa acompanhar a movimentação dos jogadores que aparecem logo atrás na lista. A ausência de torneios impede que o brasileiro some novas pontuações enquanto os concorrentes seguem em atividade.

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Além de defender a posição entre os 30 primeiros, o carioca também busca preservar um lugar no top 32. A colocação garante aos tenistas a condição de cabeça de chave nos Grand Slams.

Além de defender a posição entre os 30 primeiros, o carioca também busca preservar um lugar no top 32. A colocação garante aos tenistas a condição de cabeça de chave nos Grand Slams.

Retorno ao circuito



A previsão é que João Fonseca volte às competições no ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. O torneio terá peso importante para o jovem, que precisará defender os pontos conquistados com o título de 2025.



Na sequência, ele tem o Masters 1000 de Paris previsto no calendário. Antes disso, porém, o período de recuperação será fundamental para definir as circunstâncias do retorno.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato