João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momentoMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP

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Bernardo Fonseca
João Fonseca perdeu uma posição na atualização desta semana do ranking da ATP e agora ocupa o 29º lugar, com 1.750 pontos. O brasileiro foi ultrapassado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina e, sem disputar torneios do circuito desde agosto, passou a ter a permanência no top 30 sob risco.
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A queda ocorreu durante o período de afastamento anunciado pelo tenista. Após abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na segunda rodada por conta de um incômodo no abdômen, Fonseca também ficou fora do US Open. Este mês, o carioca confirmou que não participaria da gira asiática.
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Apesar da pausa no circuito, ele entrou em quadra pela Copa Davis e ajudou o Brasil no confronto com a Suíça. A competição, contudo, não distribui pontos para o ranking da ATP e, por isso, não interfere na classificação mundial.
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Situação no ranking

Com 1.750 pontos, João Fonseca precisa acompanhar a movimentação dos jogadores que aparecem logo atrás na lista. A ausência de torneios impede que o brasileiro some novas pontuações enquanto os concorrentes seguem em atividade.
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Além de defender a posição entre os 30 primeiros, o carioca também busca preservar um lugar no top 32. A colocação garante aos tenistas a condição de cabeça de chave nos Grand Slams.
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Retorno ao circuito

A previsão é que João Fonseca volte às competições no ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. O torneio terá peso importante para o jovem, que precisará defender os pontos conquistados com o título de 2025.
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Na sequência, ele tem o Masters 1000 de Paris previsto no calendário. Antes disso, porém, o período de recuperação será fundamental para definir as circunstâncias do retorno.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
 