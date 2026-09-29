João Fonseca perdeu uma posição na atualização desta semana do ranking da ATP e agora ocupa o 29º lugar, com 1.750 pontos. O brasileiro foi ultrapassado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina e, sem disputar torneios do circuito desde agosto, passou a ter a permanência no top 30 sob risco.
A queda ocorreu durante o período de afastamento anunciado pelo tenista. Após abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na segunda rodada por conta de um incômodo no abdômen, Fonseca também ficou fora do US Open. Este mês, o carioca confirmou que não participaria da gira asiática.
Apesar da pausa no circuito, ele entrou em quadra pela Copa Davis e ajudou o Brasil no confronto com a Suíça. A competição, contudo, não distribui pontos para o ranking da ATP e, por isso, não interfere na classificação mundial.
Com 1.750 pontos, João Fonseca precisa acompanhar a movimentação dos jogadores que aparecem logo atrás na lista. A ausência de torneios impede que o brasileiro some novas pontuações enquanto os concorrentes seguem em atividade.
A previsão é que João Fonseca volte às competições no ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. O torneio terá peso importante para o jovem, que precisará defender os pontos conquistados com o título de 2025.
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