Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil no amistoso com a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 11:24

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“Foi um bom jogo. Tivemos dificuldades, mas também mostramos boa qualidade de jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo, mas, na segunda parte, reagimos bem. Fizemos um gol fantástico (o terceiro), com uma fantástica combinação. Estamos contentes”, declarou o comandante, em entrevista coletiva depois da partida.



O treinador italiano optou por escalar o time de maneira diferente para o confronto, com três meio-campistas (4-3-3). No primeiro duelo com os australianos,



“Não sei (se funcionou melhor). Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores com que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse sistema. É verdade que, agora, neste momento não temos muita produção de jovens meio-campistas”, disse.



“Vamos olhar para Breno (Bidon) e Gabriel (Bontempo) e ver se outros jovens podem mostrar qualidade no meio-campo. Vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas”, complementou. “Foi um bom jogo. Tivemos dificuldades, mas também mostramos boa qualidade de jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo, mas, na segunda parte, reagimos bem. Fizemos um gol fantástico (o terceiro), com uma fantástica combinação. Estamos contentes”, declarou o comandante, em entrevista coletiva depois da partida.O treinador italiano optou por escalar o time de maneira diferente para o confronto, com três meio-campistas (4-3-3). No primeiro duelo com os australianos, que terminou empatado por 1 a 1 , na última sexta-feira (25), a formação tinha quatro atacantes (4-2-4).“Não sei (se funcionou melhor). Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores com que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse sistema. É verdade que, agora, neste momento não temos muita produção de jovens meio-campistas”, disse.“Vamos olhar para Breno (Bidon) e Gabriel (Bontempo) e ver se outros jovens podem mostrar qualidade no meio-campo. Vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas”, complementou.

Para fechar a Data Fifa, o Brasil enfrentará a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Mudança contra a Índia: “Morisco vai jogar o próximo jogo. Era uma oportunidade para o Otávio, me pareceu tranquilo. No primeiro gol, poderia ser um erro ou uma falta, não sei. Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança”.



. Cobrador de pênaltis: “O Bruno já havia marcado um gol. Quem bate o pênalti é o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo era o Bruno. Bruno já havia feito gol, então acho que o Vini merecia bater o pênalti e marcar um gol. E marcou”.



. Postura da Austrália: “Eles jogaram diferente hoje. Honestamente, tenho que dizer que eles jogaram muito bem, com alta intensidade. Eles são muito bem organizados. Eles nos surpreenderam, considerando o primeiro jogo e esse. Eles pressionaram muito mais na frente, e nós tivemos mais dificuldade atrás. É um time muito bom, na minha opinião. Muito bom. Jogadores fortes. Talvez não tenham a qualidade que nós temos, mas são jogadores potentes, bem organizados e fortes nos duelos. Uma seleção muito boa”.



. Vini Jr: “Não sei o que dizer do Vini, eu o conheço muito bem. Para mim, é um jogador fundamental para a Seleção, fundamental na minha história futebolística e fundamental para o futuro. Não está em seu melhor momento, mas é o início da temporada. O Vini sempre faz a diferença, como fez hoje no terceiro gol, que abriu o jogo. Com ele, vou ser muito paciente. Ele merece essa paciência”.



. O que esperar contra a Índia?: “A melhor maneira é a seleção brasileira se apresentar bem, tentar fazer um jogo bonito e seguir com a ideia clara, com progressão dos jovens. Eles estão tomando esse momento. Sou muito claro com eles: não é um teste, eles não estão aqui para eu ver como são ou como não são. São muito bons e têm que aproveitar essa oportunidade. Nós vamos acompanhar essa progressão. Repito: estou muito confiante com esse jovens e outros vão estar na próxima convocação”.



. O que diz aos jogadores?: “Parabéns, nada mais. Obviamente, na vitória, você pode trabalhar com mais tranquilidade. Para o treinador, a vitória é fundamental. Porque, se perde o jogo, você é burro. Se ganha o jogo, é muito bom. Eu não levo a sério nenhum dos dois, fico tranquilo, vejo que a equipe está progredindo e melhorando. Esse é o caminho”.